नेपाल का दलितों के लिए ऐतिहासिक कदम: नया बिल किया पास, Lumbini बनेगा लाभ लेने वाला पहला प्रांत

नेपाल के Lumbini Province ने दलितों के अधिकारों के लिए ऐतिहासिक बिल पास किया। यह कानून आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर केंद्रित है। गरीब दलितों को घर, मुफ्त इलाज और शिक्षा में प्राथमिकता मिलेगी। यह कदम सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में बड़ा...

International Desk: नेपाल के लुंबिनी राज्य ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए दलित समुदाय के अधिकारों और कल्याण के लिए एक नया बिल पास किया है। यह देश का पहला प्रांत बन गया है जिसने इस तरह का व्यापक कानून तैयार किया है। नेपाल में पहले से दलितों के लिए एक राष्ट्रीय कानून मौजूद है, जो भेदभाव रोकने और बराबरी के अधिकार देने पर केंद्रित है। लेकिन लुंबिनी का यह नया बिल इससे आगे बढ़कर दलितों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है, जैसे रहने के लिए घर, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं। इस बिल के तहत गरीब दलित परिवारों के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए हॉस्टल की सुविधा दी जाएगी और स्कूलों व विश्वविद्यालयों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इससे शिक्षा के क्षेत्र में उनकी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बड़ा कदम उठाया गया है। गंभीर और जटिल बीमारियों से जूझ रहे गरीब दलितों को मुफ्त इलाज देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, पारंपरिक काम करने वाले दलितों को आधुनिक बनाने के लिए मशीन, उपकरण और कच्चे माल पर सब्सिडी और सस्ते लोन देने की भी योजना है। यह बिल Janmajay Timilsina द्वारा प्रांतीय विधानसभा में पेश किया गया था और इसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब यह प्रांतीय प्रमुख की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। सरकार का कहना है कि इस कानून से दलित समुदाय को सामाजिक न्याय मिलेगा, उनके अधिकार मजबूत होंगे और उन्हें नीति निर्माण से लेकर उसके क्रियान्वयन तक हर स्तर पर भागीदारी मिलेगी।

जनगणना के अनुसार, लुंबिनी प्रांत में दलितों की आबादी लगभग 14.30% है, जबकि पूरे नेपाल में यह आंकड़ा करीब 13.44% है। इसलिए यह कानून बड़ी आबादी को सीधे प्रभावित करेगा। इसके साथ ही, नेपाल की केंद्र सरकार, जिसकी अगुवाई Balendra Shah कर रहे हैं, ने भी दलित समुदाय के लिए सुधारात्मक कदम उठाने और ऐतिहासिक अन्याय के लिए माफी मांगने की बात कही है। कुल मिलाकर, यह कदम नेपाल में सामाजिक समानता और दलित समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है।