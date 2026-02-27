Modern Love: एक छत, एक पति और दो पार्टनर! सौतन बन गई सहेली, पति की Girlfriend को घर ले आई पत्नी, फिर तीनों...

आमतौर पर माना जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं लेकिन न्यूयॉर्क के 46 वर्षीय डॉन एडमंडसन ने इस पुरानी कहावत को पूरी तरह बदल दिया है। डॉन अपनी पत्नी सागा और अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्स के साथ न केवल एक ही घर में रहते हैं बल्कि तीनों मिलकर...

आमतौर पर माना जाता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकतीं लेकिन न्यूयॉर्क के 46 वर्षीय डॉन एडमंडसन ने इस पुरानी कहावत को पूरी तरह बदल दिया है। डॉन अपनी पत्नी सागा और अपनी गर्लफ्रेंड एलेक्स के साथ न केवल एक ही घर में रहते हैं बल्कि तीनों मिलकर एक खुशहाल परिवार चला रहे हैं। समाज के तानों और इंटरनेट की ट्रोलिंग के बावजूद यह 'ट्रायो' (Trio) अपनी जिंदगी को पारंपरिक रिश्तों से कहीं बेहतर मान रहा है।

कैसे शुरू हुआ यह अनोखा रिश्ता?

इस कहानी की शुरुआत तब हुई जब सागा और डॉन की शादीशुदा जिंदगी में एलेक्स की एंट्री हुई। डॉन और एलेक्स पिछले 8 सालों से रिलेशनशिप में थे। करीब 3 साल पहले सागा भी इस रिश्ते का हिस्सा बन गईं और तीनों ने एक साथ रहने का फैसला किया। दिलचस्प बात यह है कि सागा और एलेक्स के बीच कोई रोमांटिक संबंध नहीं है लेकिन वे एक-दूसरे की 'Metamour' हैं (एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग पार्टनर)। वे घर में सहेलियों की तरह रहती हैं और एक-दूसरे का हाथ बंटाती हैं।

दो नहीं, तीन मां-बाप का प्यार

सागा का कहना है कि इस पॉली (Polyamory) रिश्ते ने उनकी जिंदगी का तनाव कम कर दिया है।

जलन नहीं, सम्मान है आधार

अक्सर ऐसे रिश्तों में जलन (Jealousy) की बात कही जाती है लेकिन सागा इसे नकारती हैं। उनका कहना है कि पारंपरिक रिश्तों में लोग एक-दूसरे पर हक जमाने और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जिससे झगड़े होते हैं। उनके घर में सब कुछ स्पष्ट है और आपसी सम्मान पर टिका है। शुरू में परिवार वाले हैरान थे लेकिन उनकी खुशहाली देखकर अब सब सामान्य हो गया है।

सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और जवाब

इस अनोखे परिवार को इंटरनेट पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें बेशर्म और बच्चों का भविष्य बिगाड़ने वाला कहते हैं। सागा ऐसे नकारात्मक कमेंट्स को तुरंत डिलीट कर देती हैं। उनका मानना है कि परिवार का मतलब सिर्फ एक मां और एक पिता नहीं होता बल्कि वह जगह होती है जहाँ प्यार और सुरक्षा मिले।