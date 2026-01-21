पाकिस्तान में सांस लेना हुआ मुश्किलः लाहौर बना दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर, AQI 450 पार

पाकिस्तान का लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। IQAir के अनुसार यहां AQI 450 से ऊपर दर्ज किया गया। स्मॉग, औद्योगिक उत्सर्जन, वाहन प्रदूषण और पराली जलाने से हालात गंभीर हैं। कराची भी टॉप-10 प्रदूषित शहरों में शामिल है।

Islamabad: पाकिस्तान का लाहौर शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। स्विट्ज़रलैंड स्थित वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था IQAir के अनुसार, लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 452 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक श्रेणी में आता है। पाकिस्तान के प्रमुख अख़बार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को लाहौर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में पहले स्थान पर रहा। वहीं, कराची AQI 179 के साथ नौवें स्थान पर रहा।

पाकिस्तान बीते कुछ वर्षों से गंभीर वायु प्रदूषण संकट का सामना कर रहा है। खासकर सर्दियों के महीनों में लाहौर और पंजाब के अन्य शहरों में स्मॉग बड़ी समस्या बन जाता है। इसका मुख्य कारण औद्योगिक धुआं, वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण, पराली जलाना और हवा की धीमी गति बताया जा रहा है। मंगलवार को IQAir ने पाकिस्तान के लिए एयर क्वालिटी अलर्ट जारी किया था। उस समय लाहौर का AQI 501 तक पहुंच गया था, जबकि कराची AQI 178 के साथ दुनिया के छठे सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल था।

अलर्ट में लोगों को सलाह दी गई कि वे बाहर निकलने से बचें, खिड़कियां बंद रखें, बाहर जाते समय मास्क पहनें और घरों के अंदर एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। इस बीच, 17 जनवरी को पंजाब के अधिकांश इलाकों में घना स्मॉग छाया रहा। पंजाब पर्यावरण संरक्षण एजेंसी (EPA) के अनुसार, उस दिन सुबह से दोपहर तक पंजाब का औसत AQI 200 दर्ज किया गया। कई जिलों में हालात और भी गंभीर रहे।

मुज़फ्फरगढ़-AQI 291

रहीम यार खान-AQI 279

लाहौर- AQI 274

इन सभी शहरों को ‘बहुत अस्वस्थ’ श्रेणी में रखा गया। इसके अलावा गुजरात (AQI 214) और खानेवाल (AQI 204) में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट जनस्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।