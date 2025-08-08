Main Menu

  • UAE कर सकता है पुतिन-ट्रंप के मुलाकात की मेजबानी: रिपोर्ट

Edited By Shubham Anand,Updated: 08 Aug, 2025 04:33 PM

putin trump uae meeting possible trade zelensky india relations

इंटरनेशनल डेस्क:  रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की संभावित मुलाकात को लेकर बड़ा संकेत मिला है। 7 अगस्त को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात के बाद पुतिन ने मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में कहा कि उनकी ट्रंप से मुलाकात संभव है, क्योंकि दोनों पक्ष इसकी इच्छा रखते हैं।

UAE बन सकता है पुतिन-ट्रंप बैठक का मंच
हालांकि पुतिन ने यह स्पष्ट किया कि मुलाकात की तारीख और स्थान अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कहा, "हमारे कई मित्र ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन में मदद करने को तैयार हैं। उनमें से एक UAE के राष्ट्रपति भी हैं... ऐसे में संयुक्त अरब अमीरात एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है।"

इससे पहले पुतिन और शेख मोहम्मद बिन जायद की बैठक में पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने की प्रतिबद्धता जताई गई। फिलहाल दोनों देशों के बीच व्यापार का आंकड़ा 11.5 अरब अमेरिकी डॉलर है।

ज़ेलेंस्की से बैठक को लेकर भी दिया बयान
यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की संभावना पर पूछे गए सवाल के जवाब में पुतिन ने कहा: "मैंने बार-बार कहा है कि सैद्धांतिक रूप से मुझे उनसे मिलने में कोई आपत्ति नहीं है – यह संभव है। लेकिन पहले कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। दुर्भाग्य से, हम अभी उस मुकाम से बहुत दूर हैं।"

भारत-रूस रिश्तों को लेकर भी चर्चा
इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने क्रेमलिन में रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत-रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने और इस वर्ष भारत में होने वाले द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर विशेष रूप से चर्चा की।

