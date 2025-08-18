Main Menu

पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, अलास्का में ट्रंप के साथ मुलाकात पर साझा की अहम बातें

Edited By Shubham Anand,Updated: 18 Aug, 2025 05:57 PM

russia putin calls modi shares alaska trump meeting details ukraine peace effort

इंटरनेशनल डेस्क : रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की। इस दौरान पुतिन ने मोदी को शुक्रवार को अलास्का में  अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई उनकी बैठक की जानकारी दी। यह फोन कॉल खास महत्व रखती है क्योंकि इसी रात यूरोपीय नेता वोलोदिमिर जेलेंस्की, ट्रंप से वाशिंगटन में मुलाकात करने वाले हैं।

Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our…

— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025

पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व ट्विटर) पर इस बातचीत की जानकारी साझा करते हुए लिखा, "मेरे मित्र, राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाक़ात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान-प्रदान की आशा करता हूं।"
 

