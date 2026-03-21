हॉर्मुज़ संकट से डरा दक्षिण कोरिया, ईरान से शुरू की अहम् बातचीत

मिडिल ईस्ट संकट के बीच दक्षिण कोरिया ने ईरान समेत कई देशों से बातचीत तेज कर दी है ताकि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही बहाल हो सके। इस रास्ते से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। वहीं ट्रंप ने सैन्य अभियान कम करने के संकेत दिए।

International Desk: साऊथ कोरिया ( South Korea) ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच Iran समेत कई देशों के साथ बातचीत तेज कर दी है, ताकि हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार लगातार हालात पर नजर रख रही है और अपने नागरिकों व ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव कदम उठा रही है।

हॉर्मुज़ स्ट्रेट क्यों अहम है?

Strait of Hormuz दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है ।

यहां से दुनिया का 20% तेल व्यापार गुजरता है।

यह एशियाई देशों, खासकर दक्षिण कोरिया और Japan के लिए जीवनरेखा है।

इसके सभी प्रमुख मार्ग ईरान के नियंत्रण वाले जलक्षेत्र में आते हैं।



तनाव क्यों बढ़ा?

हाल ही में United States और Israel के हमलों के बाद Iran ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लगभग बंद कर दिया। इससे वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा खतरा पैदा हो गया। कई देशों ने ईरान की कार्रवाई की आलोचना भी की। दक्षिण कोरिया ने भी यूरोपीय देशों और जापान के साथ मिलकर ईरान के इस कदम की निंदा की है।

ईरान का नरम संकेत

Seyed Abbas Araghchi ने कहा कि ईरान बातचीत के बाद जापान जाने वाले जहाजों को रास्ता देने को तैयार है। इसके लिए टोक्यो के साथ चर्चा जारी है। इस बीच Donald Trump ने कहा कि अमेरिका अपने सैन्य अभियान को धीरे-धीरे कम करने पर विचार कर रहा है। दावा किया कि ईरान की सैन्य ताकत को काफी नुकसान पहुंचाया गया है। साथ ही चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से इस क्षेत्र की सुरक्षा में सहयोग मांगा।

