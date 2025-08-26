Plane Missing: आसमान में गायब हुआ पूरा विमान: उड़ान के 22 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग

तस्मानिया से उड़ान भरने वाला एक छोटा यात्री विमान अचानक आसमान से यूं गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। इस घटना को 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक विमान का न कोई मलबा मिला है और न ही कोई तकनीकी संकेत। इस रहस्यमयी लापता विमान ने दुनिया भर में चर्चा...

इंटनेशनल डेस्क: तस्मानिया से उड़ान भरने वाला एक छोटा यात्री विमान अचानक आसमान से यूं गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। इस घटना को 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक विमान का न कोई मलबा मिला है और न ही कोई तकनीकी संकेत। इस रहस्यमयी लापता विमान ने दुनिया भर में चर्चा बटोरी है और एक बार फिर लोगों को मलेशियन फ्लाइट MH370 की याद दिला दी है, जो 2014 में उड़ान भरने के बाद हमेशा के लिए गायब हो गई थी।

कौन थे विमान में सवार?

इस लापता विमान में केवल दो लोग और एक पालतू कुत्ता सवार थे।

ग्रेगरी वॉन (72) – एक अनुभवी पायलट

किम वार्नर (66) – उनकी जीवनसाथी

मौली – उनका पालतू कुत्ता

वॉन स्वयं इस विमान को उड़ा रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह जोड़ा 2 अगस्त 2025 को तस्मानिया के जॉर्जटाउन एयरपोर्ट से लगभग दोपहर 1 बजे रवाना हुआ था।

विमान ने कहां जाना था और कहां लापता हुआ?

फ्लाइट की योजना पहले विक्टोरिया जाने की थी, इसके बाद वे न्यू साउथ वेल्स के हिल्स्टन एयरपोर्ट की ओर बढ़े। लेकिन जब विमान बास स्ट्रेट (Bass Strait) के ऊपर था, तभी वह अचानक रडार से गायब हो गया।

कोई मलबा नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं!

शाम तक भी जब विमान से कोई संपर्क नहीं हुआ, तब परिवार ने एयर ट्रैफिक अथॉरिटीज को सूचना दी। इसके बाद तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया गया। हेलीकॉप्टर, जहाज और नावें – सभी संसाधनों से तस्मानिया, बास स्ट्रेट और विक्टोरिया के इलाकों में खोजबीन की गई। लेकिन 22 दिनों के व्यापक ऑपरेशन के बाद भी न तो विमान का कोई हिस्सा मिला और न ही कोई डिजिटल या रडार सिग्नल, जो विमान की लोकेशन या दुर्घटना का संकेत देता। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि विमान से कोई इमरजेंसी कॉल या SOS सिग्नल भी नहीं भेजा गया।

क्या बोले जांच अधिकारी?

तस्मानिया पुलिस के इंस्पेक्टर निक क्लार्क के मुताबिक, ग्रेगरी वॉन एक अनुभवी पायलट था और सामान्य परिस्थितियों में वह किसी भी तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में तत्काल सिग्नल भेजता। इस स्थिति में कोई चेतावनी न आना अपने आप में रहस्यमयी और परेशान करने वाला है। पुलिस और एविएशन एक्सपर्ट्स फिलहाल हर संभव एंगल से जांच कर रहे हैं।

MH370 की तरह फिर एक रहस्य?

इस मामले ने लोगों को 2014 में लापता हुई मलेशियाई फ्लाइट MH370 की याद दिला दी है, जो कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरते हुए समुद्र में गायब हो गई थी। उस विमान में 239 यात्री सवार थे और अब तक उसका भी कोई पुख्ता सुराग नहीं मिला है। अधिकारियों का कहना है कि खोज अभियान फिलहाल रुका नहीं है और उम्मीद है कि कुछ ठोस जानकारी जल्द सामने आएगी।

