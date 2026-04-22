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होर्मुज में फिर 3 जहाजों पर बड़ा हमला ! रॉकेट और गोलियों से बनाए निशाना

Edited By Updated: 22 Apr, 2026 03:20 PM

three vessels struck by gunfire on strait of hormuz

होर्मुज स्ट्रेट में तीन कंटेनर जहाजों पर गोलीबारी और हमले की घटनाएं सामने आई हैं। जहाजों को नुकसान पहुंचा, लेकिन सभी क्रू सुरक्षित हैं। ईरान-अमेरिका तनाव के बीच यह घटना हुई, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति और समुद्री सुरक्षा पर गंभीर चिंता बढ़ गई है।

International Desk: मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच होर्मुज  में तीन कंटेनर जहाजों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। यह इलाका दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों और United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) के अनुसार, बुधवार को कम से कम तीन जहाजों पर गोलीबारी की गई। इन हमलों में रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड (RPG) और गोलियों का इस्तेमाल हुआ।
पहला हमला ओमान के उत्तर-पूर्व में हुआ, जहां लाइबेरिया झंडे वाले एक कंटेनर जहाज के ब्रिज (जहाज का कंट्रोल रूम) को नुकसान पहुंचा।

 

जहाज के कप्तान ने बताया कि एक गनबोट तेजी से उनकी ओर बढ़ी और बिना किसी चेतावनी के फायरिंग शुरू कर दी। राहत की बात यह रही कि इस हमले में कोई आग या पर्यावरणीय नुकसान नहीं हुआ और सभी क्रू सदस्य सुरक्षित हैं।दूसरी घटना में एक पनामा-झंडे वाला जहाज ईरान के पश्चिम में करीब 8 नॉटिकल मील दूरी पर फायरिंग का शिकार बना। हालांकि इस जहाज को कोई नुकसान नहीं हुआ और इसका पूरा स्टाफ सुरक्षित रहा।

 

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तीसरी घटना में एक और लाइबेरिया-झंडे वाले जहाज पर उस समय गोलीबारी हुई जब वह स्ट्रेट से बाहर निकल रहा था। इस जहाज ने सुरक्षा के लिए बीच समुद्र में रुकने का फैसला किया। इसमें भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ और क्रू सुरक्षित रहा। रिपोर्ट के अनुसार, एक जहाज ने Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) को सूचना दी थी कि एक संदिग्ध गनबोट उनकी ओर बढ़ रही है। इसके कुछ ही समय बाद हमला हुआ।

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