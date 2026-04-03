Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | बड़ा हादसा: भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने बलूचिस्तान में मचाई तबाही, 7 लोगों की मौत, 4 घायल

बड़ा हादसा: भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने बलूचिस्तान में मचाई तबाही, 7 लोगों की मौत, 4 घायल

Edited By Updated: 03 Apr, 2026 01:44 PM

tragedy in baluchistan heavy rain and flash floods kill 7 4 injured

पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अचानक आई भारी बारिश और बाढ़ ने बड़े पैमाने पर नुकसान किया। सैकड़ों घर, मवेशी और लगभग 400 एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई। इस आपदा में कम से कम सात लोगों की मौत हुई और चार अन्य घायल हुए।

इंटरनेशनल डेस्क: स्थानीय मीडिया की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अचानक हुई भारी बारिश और बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। बाढ़ के कारण सैकड़ों घर, मवेशी और कृषि भूमि नष्ट हो गई है। इस आपदा में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई और चार अन्य घायल हुए हैं।

कई जिले बाढ़ से प्रभावित
बलूचिस्तान के काची, नसीराबाद, झल मगसी, डेरा बुगती, सिबी, हरनाई, कोहलू, तुरबत, जाफ़राबाद, लोरालाई और बोलन सहित कई जिलों में बाढ़ ने भारी नुकसान किया। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (PDMA) के अनुसार, 100 से ज़्यादा घर और 50 से अधिक मवेशी नष्ट हो गए, जबकि लगभग 400 एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई।

हरनाई और किला अब्दुल्ला में लगभग 100 घर प्रभावित हुए। झल मगसी में बाढ़ के तेज़ बहाव के कारण गंडावाह-नोटल सड़क बंद हो गई। लोरालाई और काची में बिजली गिरने से दो लोगों की जान गई। कोहलू में छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हुई, जबकि लोरालाई में दीवार गिरने से एक अन्य व्यक्ति मारा गया। जाफ़राबाद में एक बच्चा डूब गया और केच जिले में दो लोग बाढ़ के पानी में बह गए।

सड़कें और बुनियादी ढांचा प्रभावित
भारी बारिश के कारण मुख्य सड़कें भी प्रभावित हुई हैं। हरनाई-क्वेटा और क्वेटा-संजवी राष्ट्रीय राजमार्ग के कुछ हिस्से बह गए, और कई अन्य सड़कें बंद हो गईं। हरनाई और चमन की नदियों और नालों में अचानक बाढ़ आ गई।

राहत और बचाव कार्य जारी
PDMA के अनुसार, आपातकालीन टीमें ज़िला प्रशासन के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्य चला रही हैं। किला अब्दुल्ला में 15 महिलाओं और बच्चों को ले जा रही एक मिनी-कोच बाढ़ में फंस गई थी, लेकिन PDMA की मदद से उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया। काची के गोठ ताज हबीब और गोठ बलोचानी में तटबंधों की मरम्मत और बचाव कार्य जारी है।

फसलें और मवेशी प्रभावित
हज़ारों मवेशियों की मौत हो गई और सरसों, गेहूँ तथा चने जैसी खड़ी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गईं। बोलन, यारोकाज़ोई, नोटल, गंडावाह और झाल मगसी को जोड़ने वाली सड़कें कट गईं, जिससे कई समुदाय अलग-थलग पड़ गए और सिंध तथा बलूचिस्तान के बीच यातायात बाधित हुआ।

30 मार्च को PDMA ने बताया कि 25 मार्च से खैबर पख्तूनख्वा में भी भारी बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 14 बच्चे शामिल थे, और 56 अन्य घायल हुए थे। सबसे ज़्यादा मौतें बन्नू में हुईं, जहां आठ लोगों की जान गई, जिनमें सात बच्चे और एक महिला शामिल थे, जबकि 42 अन्य घायल हुए थे।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!