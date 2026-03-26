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​​​​​​​लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट में आई तकनीकी खराबी, 7 घंटे बाद वापिस लौटी

Edited By Updated: 26 Mar, 2026 03:19 PM

air india flight to london develops technical snag returns after 7 hours

दिल्ली से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट को बीच रास्ते से ही वापस दिल्ली लौटना पड़ा। फ्लाइट ने गुरुवार सुबह दिल्ली के IGI से उड़ान भरी थी, लेकिन करीब 7 घंटे की यात्रा के बाद तकनीकी खराबी के कारण इसे वापस मोड़ने...

नेशनल डेस्क: दिल्ली से लंदन के लिए रवाना हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI 111 को गुरुवार दोपहर अचानक वापस दिल्ली लौटना पड़ा। यह विमान करीब 7 घंटे तक हवा में रहा और 3,300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुका था, जब तकनीकी खराबी के कारण इसे बीच रास्ते से मोड़ने का फैसला लिया गया।

सऊदी अरब के ऊपर से मुड़ा विमान

फ्लाइट ट्रैकिंग डेटा (Flightradar) के अनुसार, एयरबस A350 विमान उस समय सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र के ऊपर था, जब पायलट को तकनीकी समस्या का पता चला। गौरतलब है कि ईरान युद्ध के कारण इस क्षेत्र का हवाई मार्ग पहले से ही संवेदनशील बना हुआ है।

हजारों किलोमीटर का सफर हुआ बेकार

विमान ने गुरुवार सुबह 6:13 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी। लगभग 7 घंटे की लंबी उड़ान के बाद, दोपहर करीब 1:20 बजे यह वापस दिल्ली में लैंड हुआ। आमतौर पर सऊदी अरब से लंदन पहुँचने में भी 6-7 घंटे का समय लगता है, लेकिन सुरक्षा कारणों से एयरलाइन ने इसे आगे ले जाने के बजाय वापस बुलाना बेहतर समझा।

एयर इंडिया का रुख

एयर इंडिया ने अब तक इस 'यू-टर्न' के पीछे के सटीक तकनीकी कारण का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, माना जा रहा है कि यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए यह कदम उठाया गया। प्रभावित यात्रियों के लिए वैकल्पिक उड़ानों और ठहरने की व्यवस्था की जा रही है।

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