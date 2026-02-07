ट्रंप की धमकी बाद बढ़ा तनाव: मैदान में उतरे कनाडा-फ्रांस, ग्रीनलैंड में खोले नए दूतावास

कनाडा और फ्रांस ने ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में वाणिज्य दूतावास खोले। यह कदम अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की धमकी के बीच डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। फ्रांस EU का पहला देश बना जिसने यहां दूतावास खोला।

International Desk: कनाडा और फ्रांस ने ग्रीनलैंड की राजधानी नुक में अपने वाणिज्य दूतावास खोल दिए हैं। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर नियंत्रण करने की बात कही थी, जिससे डेनमार्क और उसके सहयोगी देशों में तनाव बढ़ गया था। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है और आर्कटिक क्षेत्र में इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत अधिक है। अमेरिका की धमकियों के बीच कनाडा और फ्रांस द्वारा दूतावास खोलना डेनमार्क और ग्रीनलैंड के समर्थन का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है।

कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने नुक में कनाडा के वाणिज्य दूतावास का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान कनाडा का झंडा फहराया गया और राष्ट्रगान गाया गया। उन्होंने कहा कि कनाडा ग्रीनलैंड और डेनमार्क के साथ साझा मूल्यों पर मजबूती से खड़ा रहेगा।फ्रांस ने भी ग्रीनलैंड में अपना वाणिज्य दूतावास शुरू किया। ज्यां-नोएल पोइरियर ने महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यभार संभाला। इसके साथ ही फ्रांस यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है जिसने ग्रीनलैंड में वाणिज्य दूतावास खोला।कनाडा ने वर्ष 2024 में ही दूतावास खोलने की घोषणा कर दी थी, लेकिन खराब मौसम के कारण उद्घाटन टल गया था। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने वाले देशों पर शुल्क लगाने की धमकी दी थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया।