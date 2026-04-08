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ट्रंप का नया चौंकाने वाला ऐलानः अमेरिका-ईरान समझौता बेहद करीब, दोनों देश मिलकर करेंगे काम...यूरेनियम संवर्धन मुद्दा भी हल

Edited By Updated: 08 Apr, 2026 06:25 PM

united states will work closely with iran which we have determined trump

अमेरिका-ईरान युद्धविराम के बीच ट्रंप ने बड़ा दावा किया कि समझौता करीब है और कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षित आवाजाही की अनुमति दी है। हालांकि दोनों देश इसे अपनी जीत बता रहे हैं और स्थायी शांति अभी भी अनिश्चित...

International Desk: अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बीच कूटनीति तेजी से आगे बढ़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और एक व्यापक समझौता अब करीब है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका अब ईरान के साथ मिलकर काम करेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि ईरान में “प्रोडक्टिव रेजीम चेंज” हुआ है, जिससे सहयोग का नया रास्ता खुला है। उन्होंने सबसे बड़ा दावा करते हुए कहा कि ईरान अब यूरेनियम संवर्धन (Uranium Enrichment) नहीं करेगा।

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यह मुद्दा लंबे समय से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद रहा है।  ट्रंप के मुताबिक, अमेरिका और ईरान मिलकर उन परमाणु अवशेषों को हटाएंगे, जो पहले हमलों के दौरान जमीन के अंदर दब गए थे। उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति की निगरानी United States Space Force के सैटेलाइट सिस्टम के जरिए की जा रही है।  उन्होंने यह भी दावा किया कि हमलों के बाद से परमाणु स्थलों को छेड़ा नहीं गया है और स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है।साथ ही ट्रंप ने बताया कि दोनों देशों के बीच टैरिफ और प्रतिबंधों में राहत को लेकर भी बातचीत चल रही है और उनके 15-सूत्रीय प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है।

 

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सीजफायर और होर्मुज पर समझौता
इस बीच अमेरिका और ईरान ने दो हफ्तों के लिए सभी सैन्य हमले रोकने पर सहमति जताई है। यह अस्थायी युद्धविराम मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि ईरान ने Strait of Hormuz से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने पर सहमति दी है। यह मार्ग वैश्विक तेल सप्लाई का प्रमुख रास्ता है, और इसके खुलने से अंतरराष्ट्रीय बाजार को राहत मिली है।

 

ईरान का रुख और आगे की चुनौती
हालांकि, ईरान ने इस पूरे समझौते को अपनी जीत बताया है। तेहरान का कहना है कि वह अपनी शर्तों पर बातचीत कर रहा है और यह युद्धविराम युद्ध के अंत की गारंटी नहीं है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अहम बातचीत प्रस्तावित है, जहां आगे के समाधान पर चर्चा होगी।  विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल यह सीजफायर सिर्फ अस्थायी राहत है। कई बड़े मुद्दे खासतौर पर परमाणु कार्यक्रम अभी भी पूरी तरह हल नहीं हुए हैं।  

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