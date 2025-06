रिश्तों में सारी हदें हुई पार, 21 साल के लड़के ने की 65 साल की नानी से शादी

नेशनल डेस्क: हरियाणा के एक छोटे से कस्बे से आई एक खबर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। यहां 21 साल के मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी 65 साल की नानी सुल्ताना खातून से शादी कर ली। यह शादी न केवल उम्र के अंतर की वजह से बल्कि पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्तों की मर्यादा को चुनौती देने के कारण भी विवादों में घिर गई है। मामला तब शुरू हुआ जब सुल्ताना खातून के पति का निधन हो गया। इसके बाद उनका ध्यान रखने का जिम्मा उनके नाती मोहम्मद अब्दुल्ला ने संभाला। यह रिश्ता एक सामान्य देखभाल और जिम्मेदारी का प्रतीक था। लेकिन धीरे-धीरे यह संबंध भावनात्मक और फिर रोमांटिक हो गया, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। परिवार और समाज के लोगों को यह जानकर तब झटका लगा जब दोनों ने शादी करने का फैसला लिया। शादी की खबर जैसे ही बाहर आई, पूरे गांव और आसपास के इलाकों में हलचल मच गई।

जहां कुछ लोग इस शादी को दो व्यक्तियों के स्वतंत्र निर्णय के रूप में देख रहे हैं, वहीं अधिकतर लोग इसे परंपराओं और रिश्तों की मर्यादा का उल्लंघन मान रहे हैं। खासकर नानी और नाती जैसे पवित्र रिश्ते को विवाह के बंधन में बदलना, लोगों को मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वीकार नहीं हो पा रहा है। इस शादी के चलते परिवारों में भी बिखराव आ गया है और कई दोस्त और रिश्तेदार अब इस जोड़े से दूरी बना रहे हैं।



In a Shameful and Shocking incident, a 21-year-old Mohammad Irfan from Haryana married his own Grandmother, Sultana Khatoon, breaking all boundaries of familiar relationships.



