23 वर्षीय युवती को अगवाकर बनाया बंधक, 6 महीनों तक कई लोगों ने किया गैंगरेप; सुनाई आपबीती

नेशनल डेस्क: ओडिशा के बालासोर जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 23 साल की महिला को अगवा कर पिछले 6 महीनों से लगातार गैंगरेप किया गया। पीड़िता किसी तरह आरोपियों के चंगुल से भागकर वापस लौटी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद इस खौफनाक वारदात का खुलासा हुआ।



पीड़िता ने मंगलवार को पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि उसके इलाके के एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया और उसके बाद पिछले छह महीनों में कई लोगों ने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने कहा पिछले छह महीने में उसे मयूरभंज जिले के बारीपदा में रखा गया। उसने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसे शारीरिक यातनाएं दी गईं। महिला ने आगे बताया कि वह हाल ही में किसी तरह वहां से भाग निकली और उसने भोगराई पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई।



क्या कहती है पुलिस?

भोगराई पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक रोहित कुमार बल ने बताया कि महिला की मां ने तीन मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी एक व्यक्ति के साथ भाग गई है और अपने साथ तीन लाख रुपए से अधिक के गहने भी ले गई है। इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।



आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी- पुलिस

पुलिस अधिकारी ने बताया कि महिला को बालासोर के एक पुनर्वास केंद्र में भेज दिया गया है और बुधवार को उसकी मेडिकल जांच कराई गई। उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।