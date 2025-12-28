Main Menu

Kashi Vishwanath में आस्था का सैलाब! 2025 में पहुंचे करोड़ों श्रद्धालु, नए साल पर किया गया यह खास इंतजाम

Edited By Updated: 28 Dec, 2025 11:21 AM

7 25 crore devotees visited baba vishwanath temple

धर्म की नगरी काशी में साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस वर्ष अब तक 7.25 करोड़ से...

नेशनल डेस्क। धर्म की नगरी काशी में साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के स्वागत के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। बाबा विश्वनाथ के दरबार में इस साल श्रद्धालुओं की संख्या ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मंदिर प्रशासन के अनुसार इस वर्ष अब तक 7.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर चुके हैं जो मंदिर के इतिहास में एक साल के भीतर सबसे बड़ा आंकड़ा है।

महाकुंभ ने बढ़ाई भक्तों की संख्या

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि इस साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के पीछे महाकुंभ एक बड़ी वजह रहा। साल 2025 में कुल 7.25 करोड़ लोग काशी पहुंचे। कुंभ मेले के दौरान सबसे अधिक संख्या में शिवभक्तों ने बाबा विश्वनाथ के चरणों में हाजिरी लगाई।

2 जनवरी तक स्पर्श दर्शन बंद

नए साल के अवसर पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए कड़े फैसले लिए हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बाबा के स्पर्श दर्शन पर 2 जनवरी तक प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्रद्धालु केवल झांकी दर्शन कर सकेंगे। अधिक भीड़ के कारण सभी प्रकार की वीआईपी (VIP) और विशेष दर्शन सुविधाएं फिलहाल रोक दी गई हैं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की कतारों को व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और स्वयंसेवकों को तैनात किया गया है।

नए साल पर 7 लाख श्रद्धालुओं की उम्मीद

मंदिर प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि 1 जनवरी 2026 को बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए 7 लाख से अधिक श्रद्धालु काशी पहुंच सकते हैं। धार्मिक पर्यटन में हो रही इस बढ़ोतरी को देखते हुए शहर के होटलों और धर्मशालाओं में अभी से भारी भीड़ देखी जा रही है।

भक्तों के लिए जरूरी निर्देश

दर्शन के लिए लंबी लाइनें हो सकती हैं, इसलिए धैर्य बनाए रखें। मंदिर में प्रवेश से पहले मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लॉकर में जमा करने की सलाह दी जाती है। भीड़ को देखते हुए दर्शन में सामान्य से अधिक समय लग सकता है।

