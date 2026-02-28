Main Menu

    3. | Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट! इस दिन बंद रहेंगे रामलला मंदिर के कपाट, दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या के श्रद्धालुओं के लिए अलर्ट! इस दिन बंद रहेंगे रामलला मंदिर के कपाट, दर्शन नहीं कर पाएंगे श्रद्धालु

28 Feb, 2026 05:42 PM

alert for devotees of ayodhya the doors of ram lalla temple will remain closed

नेशनल डेस्क: होली के अवसर पर 3 मार्च को अयोध्या आने की योजना बना रहे श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। रामनगरी में स्थित Ram Mandir Ayodhya के कपाट इस दिन दर्शनार्थियों के लिए बंद रहेंगे। मंदिर प्रशासन ने चंद्र ग्रहण और सूतक काल को देखते हुए यह निर्णय लिया है।

चंद्र ग्रहण के कारण बंद रहेंगे कपाट
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण से नौ घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जिसके दौरान मंदिरों में पूजा-अर्चना और दर्शन स्थगित रहते हैं। 3 मार्च को लगने वाले चंद्र ग्रहण के चलते सुबह से ही मंदिरों के द्वार बंद कर दिए जाएंगे। राम मंदिर के साथ-साथ Hanuman Garhi, Kanak Bhawan और Dashrath Mahal समेत अन्य प्रमुख मंदिरों में भी सूतक काल के दौरान दर्शन नहीं होंगे।

ग्रहण का समय
जानकारी के अनुसार, 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को चंद्र ग्रहण दोपहर 3:19 बजे से शाम 6:07 बजे तक रहेगा और यह भारत में दिखाई देगा। सूतक काल ग्रहण से नौ घंटे पहले प्रारंभ होगा। खबरों के मुताबिक, मंदिरों के कपाट सुबह लगभग 8 बजे से रात 8:30 बजे तक बंद रह सकते हैं। शयन आरती के लिए रात में सीमित समय के लिए द्वार खोले जाएंगे।

श्रद्धालुओं के लिए सलाह
प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि 3 मार्च को दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा करने से पहले कार्यक्रम की जानकारी अवश्य जांच लें। नियमित दर्शन 4 मार्च से फिर शुरू होंगे।
 

