10,000 SIP/Rs 26 Crore: 30 साल पहले इस फंड में ₹10,000 SIP लगाई होती तो आज बन जाते 26 करोड़

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 03:15 PM

नेशनल डेस्क: आज के दौर में हर कोई रातों-रात अमीर बनना चाहता है, लेकिन असली दौलत वही बना पाते हैं जो बाजार के उतार-चढ़ाव में घबराने के बजाय टिके रहने का दम रखते हैं। निवेश की दुनिया से एक ऐसा ही चौंकाने वाला उदाहरण सामने आया है, जहां एक Mid Cap Mutual Fund ने बीते तीन दशकों में निवेशकों की किस्मत पूरी तरह बदल दी।

निवेश का जादू: ₹10,000 की SIP और करोड़ों का साम्राज्य
कल्पना कीजिए कि अगर आपने 30 साल पहले हर महीने महज 10 हजार रुपये बचाने का संकल्प लिया था। Nippon India Growth Mid Cap Fund (direct plan) ने इसी संकल्प को हकीकत में बदलते हुए अविश्वसनीय रिटर्न दिया है। अक्टूबर 1995 में शुरू हुई इस स्कीम ने हाल ही में अपने सफर के 30 साल पूरे किए और इस दौरान इसने 22% से ज्यादा की सालाना रफ्तार से पैसा बढ़ाया।

आंकड़ों पर गौर करें तो इस सफर में कुल निवेश तो सिर्फ 36.30 लाख रुपये का हुआ, लेकिन कंपाउंडिंग (compound interest) की ताकत ने इसे जनवरी 2026 तक 26.17 करोड़ रुपये के विशाल फंड में तब्दील कर दिया।

समय के साथ कैसे बढ़ी आपकी रकम?
इस फंड का सफर यह सिखाता है कि पैसा एक दिन में नहीं, बल्कि समय के साथ बनता है। शुरुआत के 5 सालों में निवेश की गई 6 लाख की राशि करीब 9.67 लाख तक पहुंची थी। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, मुनाफे की रफ्तार भी तेज होती गई। 20 साल पूरे होते-होते निवेशकों का पैसा 1.64 करोड़ हो चुका था, और आखिरी के 10 सालों में तो इसने ऐसी छलांग लगाई कि आंकड़ा सीधे 26 करोड़ के करीब जा पहुँचा। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने शुरुआत में सिर्फ 1 लाख रुपये एकमुश्त लगा दिए थे, उनकी वह रकम भी आज बढ़कर करीब 4 करोड़ रुपये हो चुकी है।

कहां लगा है आपका पैसा और क्या है जोखिम?
यह फंड मुख्य रूप से उभरती हुई कंपनियों (MID-Cap) में पैसा लगाता है। वर्तमान में इसकी सबसे बड़ी हिस्सेदारी फाइनेंशियल सेक्टर में है, इसके बाद Industrials, Consumer Goods और Healthcare जैसे क्षेत्रों का नंबर आता है।

हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ज्यादा मुनाफे के साथ जोखिम भी जुड़ा होता है। MID-Cap Funds में बड़ी कंपनियों (Large Cap) के मुकाबले ज्यादा उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। इसलिए, यह फंड उन लोगों के लिए बेहतरीन साबित हुआ है जिन्होंने बाजार की गिरावट में भी अपना निवेश बंद नहीं किया। विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि mutual fund में लंबे समय तक टिके रहना ही अमीर बनने का सबसे सुरक्षित रास्ता है।

