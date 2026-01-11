21 साल के लड़के को आया ‘कार्डियक अरेस्ट’, बाथरूम में थम गईं सांसें

दिल से जुड़ी बीमारियां अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई हैं। आज के समय में ज्यादा तनाव, देर रात तक काम करना, नींद की कमी और खराब खान-पान के कारण युवाओं में भी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

ऐसा ही एक बेहद दुखद मामला मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले से सामने आया है, जहां एक 21 साल के युवक की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई।

बाथरूम में गिरे, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

शनिवार शाम दुर्गा टॉकीज के सामने रहने वाले एडवोकेट मनीष मित्तल के बेटे अनमोल मित्तल घर में बाथरूम गए थे। कुछ ही देर में वह बाथरूम में ही बेहोश होकर गिर पड़े। परिजन तुरंत उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद अनमोल को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, मौत की प्रारंभिक वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

अनमोल के परिवार में एक भाई और एक बहन हैं। बेटे की अचानक मौत से पूरा परिवार सदमे में है और घर में मातम पसरा हुआ है। शिवपुरी शहर में भी लोग हैरान हैं कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक से मौत कैसे हो सकती है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी शहर में कई युवाओं की जान कार्डियक अरेस्ट से जा चुकी है।

डॉक्टर ने बताई युवाओं में हार्ट अटैक की वजह

जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि आज के युवाओं में दिल की बीमारियां बढ़ने के पीछे कई कारण हैं: पढ़ाई और करियर का बढ़ता तनाव, अनियमित दिनचर्या, पूरी नींद न लेना, जंक फूड और असंतुलित खाना और देर रात तक जागना।

उन्होंने कहा कि सर्दियों में यह खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है।

समय रहते डॉक्टर से मिलना जरूरी

डॉक्टरों ने लोगों को सलाह दी है कि अगर किसी को सीने में दर्द, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ और ज्यादा थकान जैसी कोई भी परेशानी महसूस हो, तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।