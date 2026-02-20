दिसंबर 2023 से बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं: उमर अब्दुल्ला

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में दिसंबर 2023 से बिजली की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) विधायक बशीर अहमद वेरी द्वारा पूछे गए एक सवाल...

नेशनल डेस्क: जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में दिसंबर 2023 से बिजली की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकां) विधायक बशीर अहमद वेरी द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि मीटर वाले क्षेत्रों में बिजली के बिल पूरी तरह से दर्ज की गई वास्तविक खपत के आधार पर तैयार किए जा रहे हैं, जिससे मनमानी की कोई गुंजाइश समाप्त हो गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में मीटर नहीं लगे हैं, वहां मौजूदा मानदंडों के अनुसार तय किए गए भार के आधार पर एक समान दर पर बिल जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली शुल्क का निर्धारण और यदि आवश्यक हो तो उसका युक्तिकरण जम्मू और कश्मीर विद्युत नियामक आयोग (जेकेईआरसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है। उमर अब्दुल्ला ने स्पष्ट किया कि बिजली शुल्क निर्धारण के दौरान, नियामक कानून के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं, मापदंडों और दलीलों का अनुपालन करता है।