दिल्ली में 6 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत, दादी बोलीं: 'खून से लथपथ पड़ी रही... कोई मदद करने नहीं आया'

पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक तीव्र रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 6 साल की बच्ची critically घायल हो गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची अपनी दादी के साथ स्कूल जा रही थी, लेकिन एक क्षणिक हादसे ने पूरे परिवार की...

नई दिल्ली: पश्चिम दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक तीव्र रफ्तार कार ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 6 साल की बच्ची critically घायल हो गई और बाद में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बच्ची अपनी दादी के साथ स्कूल जा रही थी, लेकिन एक भयावह हादसे ने पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी।

 दादी ने याद किए दर्दनाक पल
57 वर्षीय मर्सी जेवियर ने बताया कि वे अपनी पोती के साथ ई-रिक्शा में सवार थीं और अचानक एक तेज़ कार ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद वे दोनों सड़क पर गिर गए। “मैं समझ ही नहीं पाई कि क्या हुआ। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं, तो मेरी पोती मेरे पास खून में लथपथ पड़ी थी। मैंने पास खड़े एक कार ड्राइवर से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उसने भागकर जाने का रास्ता चुना। उस समय मैं बस सोच रही थी कि मेरी बच्ची बच जाए।”

 मां ने उठाया चेतावनी का स्वर
बच्ची की मां, जो खुद अस्पताल में काम करती हैं, ने हादसे के तुरंत बाद मीडिया से कहा, “यह देखना बेहद दर्दनाक था कि लोगों ने मदद के लिए कदम नहीं उठाए। सिर्फ़ पुलिस और अस्पताल की मदद से ही हमारी बेटी तक अस्पताल पहुंच सकी। मैं सभी से अपील करती हूं कि लापरवाह ड्राइविंग को नियंत्रित किया जाए, क्योंकि किसी की ज़िंदगी सिर्फ़ एक पल में छिन सकती है।”

 पुलिस की कार्रवाई और आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना सुबह 7:40 बजे मिली थी। मर्सी और बच्ची को पहले माता चनन देवी अस्पताल ले जाया गया, फिर ड्वारका के मैक्स अस्पताल में शिफ्ट किया गया।बच्ची की मौत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी चालक संजीव को गिरफ्तार कर लिया। वाहन को जब्त कर लिया गया है और सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

संदेश: लापरवाह ड्राइविंग पर रोक जरूरी
इस हादसे ने एक बार फिर शहर में तेज़ और लापरवाह ड्राइविंग की गंभीरता को उजागर किया। परिवार का कहना है कि पुलिस और प्रशासन को ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, ताकि किसी और का जीवन खतरे में न पड़े।

