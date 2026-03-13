इन 3 राशियों पर मंडराने वाला है आर्थिक संकट, बजट से लेकर करियर तक आ सकती है परेशानी

Edited By Ramanjot, Updated: 13 Mar, 2026 01:43 PM

इस नक्षत्र परिवर्तन के कारण बजट बिगड़ने, कार्यस्थल पर विरोध और संपत्ति विवाद के योग बन रहे हैं। ज्योतिषियों ने इस अवधि में निवेश और उधारी से बचने की सलाह दी है।

नेशनल डेस्क: ज्योतिष शास्त्र में सुख, वैभव और विलासिता के कारक माने जाने वाले ग्रह 'शुक्र' जल्द ही अपनी चाल बदलने जा रहे हैं। 15 मार्च 2026 को शुक्र देव रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी 'बुध' हैं। शुक्र और बुध के इस नक्षत्र संयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तीन विशेष राशियों के लिए यह गोचर किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दौरान इन राशि के जातकों का बजट बिगड़ सकता है और उन्हें मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है।

इन राशियों पर मंडरा रहे हैं संकट के बादल

शुक्र का रेवती नक्षत्र में जाना निम्नलिखित राशियों के लिए सतर्क रहने का संकेत है:

1. कर्क राशि (Cancer): खर्चों में बेतहाशा वृद्धि

कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर आर्थिक मोर्चे पर 'आफत' लेकर आ सकता है।

प्रभाव: आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ सकते हैं।

चेतावनी: बेवजह के खर्चों के कारण आपका मासिक बजट पूरी तरह चरमरा सकता है, जिससे संचित धन (Savings) में कमी आएगी।

2. धनु राशि (Sagittarius): संपत्ति और उधारी का संकट

धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र का यह परिवर्तन निजी और पेशेवर, दोनों स्तरों पर मुश्किलें पैदा करेगा।

प्रभाव: संपत्ति (Property) से जुड़े पुराने विवाद फिर से उभर सकते हैं।

चेतावनी: अनायास खरीदारी और भारी निवेश से बचें। इस समय किसी को उधार देना आपके लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है।

3. सिंह राशि (Leo): कार्यस्थल पर बढ़ेंगे शत्रु

सिंह राशि वालों को 15 मार्च के बाद अपने विरोधियों से बेहद सावधान रहने की जरूरत है।

प्रभाव: ऑफिस या व्यापार में आपके प्रतिद्वंद्वी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

चेतावनी: व्यापार में घाटे की संभावना है और हाथ में आता हुआ प्रमोशन या नया प्रोजेक्ट बीच में ही अटक सकता है।