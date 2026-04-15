Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | मां ने अपनी ही 13 साल की बेटी का गला घोंटकर मार डाला, फिर खुदकुशी कर ली

मां ने अपनी ही 13 साल की बेटी का गला घोंटकर मार डाला, फिर खुदकुशी कर ली

Edited By Updated: 15 Apr, 2026 12:15 AM

a mother strangled her own 13 year old daughter to death

बेंगलुरु में एक 40 साल की महिला ने कथित तौर पर अपनी टीनएज बेटी की हत्या कर दी और फिर अपने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि महिला, सुवर्णा, और उसकी 13 साल की बेटी के शव आज सुबह 11 बजे मिले। पुलिस की एक टीम को घर पर भेजा गया था, क्योंकि उन्हें...

नेशनल डेस्क : बेंगलुरु में एक 40 साल की महिला ने कथित तौर पर अपनी टीनएज बेटी की हत्या कर दी और फिर अपने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि महिला, सुवर्णा, और उसकी 13 साल की बेटी के शव आज सुबह 11 बजे मिले। पुलिस की एक टीम को घर पर भेजा गया था, क्योंकि उन्हें एक संदिग्ध खुदकुशी के मामले की जानकारी मिली थी।

क्राइम सीन की शुरुआती जांच करने वाले फोरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि महिला ने कथित तौर पर अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या की थी। जांचकर्ताओं ने बताया कि इसके बाद सुवर्णा ने खुदकुशी कर ली।

पुलिस ने बताया कि दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामला महिला के पति, 45 साल के चंद्रशेखर ने दर्ज कराया है, जिसने अपनी पत्नी पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। दूसरी शिकायत सुवर्णा के भाई, मंजूनाथ ने दर्ज कराई है, जिसने उसकी मौत से जुड़े हालात पर सवाल उठाए हैं।

पुलिस ने बताया कि वे मामले की जांच कर रहे हैं, घटनाओं के क्रम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की फोरेंसिक जांच और परिवार के सदस्यों के बयानों से इस मामले पर और रोशनी पड़ने की उम्मीद है। पुलिस ने किसी भी पहलू को खारिज नहीं किया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!