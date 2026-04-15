मां ने अपनी ही 13 साल की बेटी का गला घोंटकर मार डाला, फिर खुदकुशी कर ली

बेंगलुरु में एक 40 साल की महिला ने कथित तौर पर अपनी टीनएज बेटी की हत्या कर दी और फिर अपने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि महिला, सुवर्णा, और उसकी 13 साल की बेटी के शव आज सुबह 11 बजे मिले। पुलिस की एक टीम को घर पर भेजा गया था, क्योंकि उन्हें...

नेशनल डेस्क : बेंगलुरु में एक 40 साल की महिला ने कथित तौर पर अपनी टीनएज बेटी की हत्या कर दी और फिर अपने घर में खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि महिला, सुवर्णा, और उसकी 13 साल की बेटी के शव आज सुबह 11 बजे मिले। पुलिस की एक टीम को घर पर भेजा गया था, क्योंकि उन्हें एक संदिग्ध खुदकुशी के मामले की जानकारी मिली थी।



क्राइम सीन की शुरुआती जांच करने वाले फोरेंसिक और अन्य विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि महिला ने कथित तौर पर अपनी बेटी का गला घोंटकर हत्या की थी। जांचकर्ताओं ने बताया कि इसके बाद सुवर्णा ने खुदकुशी कर ली।

पुलिस ने बताया कि दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामला महिला के पति, 45 साल के चंद्रशेखर ने दर्ज कराया है, जिसने अपनी पत्नी पर उनकी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। दूसरी शिकायत सुवर्णा के भाई, मंजूनाथ ने दर्ज कराई है, जिसने उसकी मौत से जुड़े हालात पर सवाल उठाए हैं।



पुलिस ने बताया कि वे मामले की जांच कर रहे हैं, घटनाओं के क्रम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे की फोरेंसिक जांच और परिवार के सदस्यों के बयानों से इस मामले पर और रोशनी पड़ने की उम्मीद है। पुलिस ने किसी भी पहलू को खारिज नहीं किया है।