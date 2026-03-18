Aadhaar Card Update Rule: आधार कार्डधारकों के लिए चेतावनी! एक से ज्यादा बार नहीं बदल सकते ये दो डिटेल्स, जान लीजिए UIDAI का नया नियम

आज के समय में आधार कार्ड भारत में सबसे अहम पहचान पत्रों में शामिल हो चुका है। बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने, स्कूल-कॉलेज में दाखिला, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल तक लगभग हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है।

नेशनल डेस्क: आज के समय में आधार कार्ड भारत में सबसे अहम पहचान पत्रों में शामिल हो चुका है। बैंक खाता खोलने, मोबाइल सिम लेने, स्कूल-कॉलेज में दाखिला, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने और डिजिटल सेवाओं के इस्तेमाल तक लगभग हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। ऐसे में आधार में दर्ज जानकारी का सही होना बेहद जरूरी हो जाता है।



अपडेट को लेकर बने हैं स्पष्ट नियम

आधार से जुड़ी सेवाओं का संचालन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) करता है। UIDAI ने आधार कार्ड में बदलाव (अपडेट) को लेकर कुछ तय नियम बनाए हैं। इन नियमों के तहत कुछ जानकारियों को सीमित बार ही बदला जा सकता है, ताकि डेटा की विश्वसनीयता बनी रहे।



जन्मतिथि बदलने का सिर्फ एक ही मौका

आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि (DOB) एक महत्वपूर्ण जानकारी होती है। अगर इसमें कोई गलती हो जाती है, तो इसे सुधारने का मौका दिया जाता है, लेकिन यह मौका केवल एक बार ही मिलता है। UIDAI के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने आधार में जन्मतिथि को जीवन में सिर्फ एक बार ही अपडेट कर सकता है।



दस्तावेजों की जांच के बाद ही होता है सुधार

जन्मतिथि बदलने के लिए आवेदक को सही और वैध दस्तावेज जमा करने होते हैं, जैसे जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट। UIDAI इन दस्तावेजों की पूरी जांच करता है। जांच सही पाए जाने के बाद ही बदलाव को मंजूरी दी जाती है।



दूसरी बार बदलाव की अनुमति नहीं

अगर किसी व्यक्ति ने एक बार अपने आधार में जन्मतिथि अपडेट कर ली है, तो वह इसे दोबारा नहीं बदल सकता। इसलिए आधार बनवाते समय या अपडेट करते समय सही जानकारी देना बेहद जरूरी है, क्योंकि बाद में सुधार का मौका सीमित होता है।



अन्य जानकारी बदलने के लिए भी जरूरी हैं वैध दस्तावेज

सिर्फ जन्मतिथि ही नहीं, बल्कि आधार में किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को अपडेट करने के लिए मान्य और प्रमाणित दस्तावेज देना जरूरी होता है। बिना सही दस्तावेज के किसी भी बदलाव की अनुमति नहीं दी जाती।



जेंडर अपडेट का भी सीमित अवसर

UIDAI के नियमों के मुताबिक, आधार कार्ड में दर्ज जेंडर (लिंग) की जानकारी भी केवल एक बार ही बदली जा सकती है। इसलिए इस जानकारी को भरते समय भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।



सही जानकारी देना क्यों है जरूरी

कुल मिलाकर, आधार कार्ड में दी गई जानकारी का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई सरकारी और निजी सेवाएं इसी पर निर्भर करती हैं। सीमित बार बदलाव की सुविधा को देखते हुए, आधार बनवाते समय पूरी सावधानी रखना ही सबसे बेहतर विकल्प है।