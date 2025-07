बिहार के बाद बंगाल में भी SIR की मांग हुई तेज, सुवेंदु अधिकारी ने उठाई आवाज

नेशनल डेस्क : बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर सियासी हलचल के बीच अब यह मुद्दा पश्चिम बंगाल तक पहुंच गया है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने इस प्रक्रिया की मांग अपने राज्य में भी की है।

"बंगाल में भी हो SIR प्रक्रिया" - सुवेंदु अधिकारी

सुवेंदु अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बंगाल में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर्स हैं। इसके अलावा, घुसपैठियों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं। इसे साफ करना जरूरी है। बिहार में जो हो रहा है, वह पश्चिम बंगाल में भी होना चाहिए।”

#WATCH | Kolkata | LoP West Bengal Assembly, Suvendhu Adhikari says, "... There are a lot of fake voters in Bengal. Infiltrators are also listed as voters. This has to be cleansed... What is happening in Bihar should also happen in West Bengal..." pic.twitter.com/grVQkOZV9k — ANI (@ANI) July 10, 2025