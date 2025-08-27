AIIMS के डॉक्टरों की बड़ी खोज: अब 100 रुपये से भी कम में 2 घंटे में होगा कैंसर का पता, ये है अनोखी किट

जहाँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता लगाने में लाखों रुपये और कई दिन लग जाते हैं, वहीं दिल्ली के एम्स (AIIMS) के डॉक्टरों ने एक ऐसी अद्भुत किट बनाई है जो सिर्फ 2 घंटे में कैंसर का सटीक पता लगा सकती है। सबसे खास बात यह है कि इस किट की कीमत 100 रुपये...

नेशनल डेस्क: जहाँ कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का पता लगाने में लाखों रुपये और कई दिन लग जाते हैं, वहीं दिल्ली के एम्स (AIIMS) के डॉक्टरों ने एक ऐसी अद्भुत किट बनाई है जो सिर्फ 2 घंटे में कैंसर का सटीक पता लगा सकती है। सबसे खास बात यह है कि इस किट की कीमत 100 रुपये से भी कम रखी गई है, जिससे यह आम लोगों की पहुँच में होगी।



क्या है यह अनोखी किट?

एम्स के एनाटॉमी विभाग के डॉ. सुभाष चंद्र यादव ने अपनी टीम के साथ मिलकर इस किट को विकसित किया है। यह एक नेनोटेक बेस्ड विजुअल डायग्नोस्टिक किट है, जो खासकर महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की तुरंत पहचान कर सकती है।



सटीकता और रफ्तार

डॉ. सुभाष ने बताया कि इस किट से अब तक लगभग 400 मरीजों की जाँच की गई है और सभी में 100% सटीक परिणाम मिले हैं। जहाँ बड़ी मशीनों से जाँच में कई दिन लगते हैं, वहीं यह किट सिर्फ 2 घंटे में रिपोर्ट दे देती है। इसकी जाँच प्रक्रिया इतनी आसान है कि कोई भी मेडिकल ट्रेनिंग वाला व्यक्ति, नर्स या आशा वर्कर भी इसे इस्तेमाल कर सकती हैं।



लाखों का टेस्ट अब सिर्फ 100 रुपये में

सर्वाइकल कैंसर की जाँच के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें करीब 30 लाख रुपये की आती हैं। प्राइवेट अस्पतालों में इसी टेस्ट के लिए ₹6000 तक खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यह नई किट बेहद किफायती है और इसे ग्रामीण इलाकों तक पहुँचाया जा सकता है। इस किट को हाल ही में नेशनल बायो इंटरप्रिन्योरशिप कॉम्पिटीशन 2025 में 3100 इनोवेशन्स में से पहला स्थान मिला है। अगर समय पर फंडिंग मिलती रही, तो यह किट अगले 4 सालों में बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी।