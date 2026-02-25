होली पर घर जाने वालों के लिए बड़ा झटका! Airlines ने बढ़ाए फ्लाइट्स के किराए, जानिए क्या होगा नया रेट?

इस होली अगर आप फ्लाइट से घर जाने की सोच रहे हैं तो आपके थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। 4 मार्च को मनाए जाने वाले रंगों के इस उत्सव के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली फ्लाइट्स के दामों में भारी उछाल देखा जा रहा...

नेशनल डेस्क: इस होली अगर आप फ्लाइट से घर जाने की सोच रहे हैं तो आपके थोड़ी जेब ढीली करनी पड़ सकती है। 4 मार्च को मनाए जाने वाले रंगों के इस उत्सव के लिए दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों से उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाली फ्लाइट्स के दामों में भारी उछाल देखा जा रहा है। विमानन कंपनियों ने प्रमुख रूटों पर सामान्य से दोगुना तक किराया बढ़ा दिया है।

आसमान छू रहे हैं हवाई टिकटों के दाम

होली पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए एयरलाइंस ने फरवरी के आखिरी हफ्ते से ही कीमतों में वृद्धि कर दी है। दिल्ली और मुंबई से पटना व वाराणसी जाने वाले यात्रियों की जेब पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है।

दिल्ली से पटना और वाराणसी का हाल

दिल्ली से पटना का सामान्य किराया आमतौर पर ₹4,500 के करीब होता है, लेकिन 24 से 28 फरवरी के बीच यह ₹11,980 तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली से वाराणसी, जिसका सामान्य किराया ₹4,000 से कम रहता है, 28 फरवरी को ₹11,345 के रिकॉर्ड स्तर को छू रहा है। हालांकि, 1 मार्च के बाद कीमतों में मामूली गिरावट शुरू हो जाएगी।

मुंबई से पटना का सफर हुआ महंगा

आर्थिक राजधानी मुंबई से बिहार जाने वालों के लिए चुनौतियां और भी बड़ी हैं। मुंबई से पटना का सामान्य किराया ₹7,000 के आसपास रहता है, जो 27 फरवरी को बढ़कर ₹17,556 तक पहुंच गया है। फरवरी के आखिरी पांच दिनों में किराया औसतन ₹15,000 से ऊपर ही बना हुआ है।

रेलवे ने चलाई होली स्पेशल ट्रेनें

एक तरफ जहाँ हवाई सफर महंगा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय रेलवे ने यात्रियों के दबाव को कम करने के लिए सैकड़ों 'होली स्पेशल' ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। सड़कों पर भी बसों की अतिरिक्त व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जो लोग समय बचाने के लिए फ्लाइट का विकल्प चुन रहे हैं, उन्हें भारी-भरकम भुगतान करना पड़ रहा है।