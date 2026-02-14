Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Holi Special Trains: होली पर घर जाना होगा आसान! अब यात्रियों के लिए चलाई गईं कई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट और टाइमिंग

Holi Special Trains: होली पर घर जाना होगा आसान! अब यात्रियों के लिए चलाई गईं कई स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरी लिस्ट और टाइमिंग

Edited By Updated: 14 Feb, 2026 10:21 AM

traveling home this holi will be easy several special trains are now available

होली जैसे बड़े त्योहारों के समय घर जाने की योजना बनाने वालों के लिए ट्रेन टिकट पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। लंबी प्रतीक्षा सूची और सीटों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस स्थिति को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अलग-अलग दिशाओं में...

नेशनल डेस्क: होली जैसे बड़े त्योहारों के समय घर जाने की योजना बनाने वालों के लिए ट्रेन टिकट पाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। लंबी प्रतीक्षा सूची और सीटों की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस स्थिति को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने अलग-अलग दिशाओं में जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इन अतिरिक्त सेवाओं से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जो दिल्ली, चंडीगढ़, कटरा या बिहार की ओर सफर करना चाहते हैं। रेलवे की इस पहल का सबसे ज्यादा फायदा उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों को मिलेगा, क्योंकि इन क्षेत्रों में त्योहार के दौरान यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। नीचे प्रमुख रूट्स और समय से जुड़ी जानकारी दी जा रही है, जिससे लोग अपनी यात्रा की योजना बना सकें।

बिहार जाने वाली मुख्य ट्रेनें:
नई दिल्ली - बरौनी (04054/04053): 20 फरवरी से 6 मार्च तक रोजाना शाम 7:50 बजे नई दिल्ली से चलेगी। वापसी में यह 22 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगी।
नई दिल्ली - सुपौल (04060/04059): यह ट्रेन 20 फरवरी से रोजाना रात 9:35 बजे नई दिल्ली से चलेगी।
आनंद विहार - लौकहा बाजार (04014/04013): 27 फरवरी से रोजाना दोपहर 3:40 बजे आनंद विहार से रवाना होगी।

उत्तर प्रदेश के लिए विशेष सर्विस:
वाराणसी - नई दिल्ली (04209/04210): 24 फरवरी से वाराणसी से रोजाना रात 10:30 बजे चलेगी। वापसी में नई दिल्ली से शाम 7:25 बजे रवाना होगी।
नई दिल्ली - गोरखपुर (04022/04021): 20 फरवरी से हर शुक्रवार दोपहर 2:00 बजे नई दिल्ली से चलेगी।
अयोध्या कैंट - आनंद विहार (04213/04214): 24 फरवरी से चुनिंदा तारीखों पर शाम 6:20 बजे अयोध्या से चलेगी।
वाराणसी - श्री माता वैष्णो देवी कटरा (04603/04604): कटरा से वाराणसी के बीच यह स्पेशल ट्रेन फरवरी और मार्च के पहले हफ्ते में कई चक्कर लगाएगी।

चंडीगढ़ और लखनऊ रूट:
चंडीगढ़ - गोरखपुर (04514/04513): चंडीगढ़ से 26 फरवरी और 5 मार्च को रात 11:35 बजे चलेगी।
लखनऊ - नई दिल्ली (04203/04204): लखनऊ से सुबह 08:05 बजे नई दिल्ली के लिए 23 फरवरी और 2 मार्च को संचालित होगी।

आरक्षण और किराया जानकारी
इन सभी विशेष ट्रेनों के टिकट ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से बुक किए जा सकते हैं। चूंकि ये अतिरिक्त सेवाएं हैं, इसलिए किराया सामान्य ट्रेनों से कुछ अधिक हो सकता है। अभी कई ट्रेनों में सीटें उपलब्ध हैं, इसलिए अंतिम समय तक इंतजार करने के बजाय जल्दी टिकट लेना बेहतर रहेगा।

सीट सुनिश्चित करने के उपयोगी उपाय
टिकट लेते समय वैकल्पिक ट्रेन विकल्प चुनने से उसी मार्ग की दूसरी ट्रेन में जगह मिल सकती है। सीधा मार्ग उपलब्ध न हो तो बीच के बड़े शहर तक जाकर आगे की यात्रा अलग साधन से पूरी की जा सकती है। भीड़ ज्यादा होने पर रेलवे कभी-कभी अतिरिक्त क्लोन ट्रेनें भी चलाता है, जिनकी जानकारी स्टेशन या ऐप से ली जा सकती है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!