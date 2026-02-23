Indian Railways: होली पर घर जाने की टेंशन खत्म! इन राज्यों के यात्रियों के लिए चलेंगी 42 नई स्पेशल ट्रेनें, जानिए रूट और टाइमिंग

होली के मौके पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। Indian Railways ने पहले ही सैकड़ों होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की थी। अब पूर्व मध्य रेलवे ने 42 अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।

नेशनल डेस्क: होली के मौके पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। Indian Railways ने पहले ही सैकड़ों होली स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की थी। अब पूर्व मध्य रेलवे ने 42 अतिरिक्त होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें पहले घोषित ट्रेनों के अलावा चलाई जाएंगी, ताकि त्योहार के समय बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इन अतिरिक्त ट्रेनों से खासतौर पर बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और उन्हें कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ेगी।

किन-किन रूटों पर चलेंगी ट्रेनें?

इन 42 स्पेशल ट्रेनों का संचालन मार्च 2026 के दौरान अलग-अलग तिथियों पर किया जाएगा। प्रमुख रूट इस प्रकार हैं:



कहां से कहां तक किस दिन चलेगी तारीख

03257 दानापुर - आनन्द विहार (ट) रविवार 08.03.26

03258 आनन्द विहार (ट)- दानापुर सोमवार 09.03.26

03230 पटना - पुरी गुरुवार 05.03.26 से 26.03.26

03229 पुरी - पटना शुक्रवार 06.03.26 से 27.03.26

03251 दानापुर-सर एम. विश्वेश्वरय्या (ट) प्रतिदिन 05.03.26 से 31.03.26

03252 सर एम. विश्वेश्वरय्या (ट)-दानापुर प्रतिदिन 07.03.26 से 02.04.26

02024 पटना - हावड़ा रविवार 08.03.26 से 29.03.26

02023 हावड़ा - पटना रविवार 08.03.26 से 29.03.26

05559 रक्सौल - उधना शनिवार 28.02.26 से 07.03.26

05560 उधना - रक्सौल रविवार 01.03.26 से 08.03.26

05557 रक्सौल - लोकमान्य तिलक (ट) मंगलवार 10.03.26 से 31.03.26

05558 लोकमान्य तिलक (ट) - रक्सौल गुरुवार 12.03.26 से 02.04.26

05585 सहरसा - लोकमान्य तिलक (ट) शुक्रवार 06.03.26 से 27.03.26

05586 लोकमान्य तिलक (ट) - सहरसा रविवार 08.03.26 से 29.03.26

05219 मुजफ्फरपुर - आनन्द विहार (ट) शुक्रवार 07.03.26

05220 आनन्द विहार (ट) - मुजफ्फरपुर शनिवार 08.03.26

03293 पटना - नई दिल्ली प्रतिदिन 05.03.26 से 15.03.26

03294 नई दिल्ली - पटना प्रतिदिन 06.03.26 से 16.03.26

03225 दानापुर - चर्लापल्ली गुरुवार 05.03.26 से 26.03.26

03226 चर्लापल्ली - दानापुर रविवार 08.03.26 से 28.03.26

03253 पटना - चर्लापल्ली सोम, बुध 09.03.26 से 30.03.26

03254 / 03255 चर्लापल्ली - पटना बुध, शुक्र 11.03.26 से 01.04.26

03639 धनबाद - शकूर बस्ती सोम, शुक्र 06.03.26 से 09.03.26

03640 शकूर बस्ती - धनबाद मंगल, शनि 07.03.26 से 10.03.26

03697 शेखपुरा - आनन्द विहार (ट) सोम, मंगल, शुक्र, शनि 06.03.26 से 14.03.26

03698 आनन्द विहार (ट) - शेखपुरा मंगल, बुध, शनि, रवि 07.03.26 से 15.03.26

02397 शेखपुरा - आनन्द विहार (ट) रविवार 08.03.26 से 15.03.26

02398 आनन्द विहार (ट) - शेखपुरा सोमवार 09.03.26 से 16.03.26

05509 सहरसा - जमालपुर प्रतिदिन 01.03.26 से 31.03.26

05510 जमालपुर - सहरसा प्रतिदिन 01.03.26 से 31.03.26

03250 पटना - राजगीर प्रतिदिन 01.03.26 से 31.03.26

03249 राजगीर - पटना प्रतिदिन 01.03.26 से 31.03.26

03309 धनबाद - दिल्ली मंगल एवं शनि 07.03.26 से 10.03.26

03310 दिल्ली - धनबाद बुध एवं रवि 08.03.26 से 11.03.26

03379 धनबाद - लोकमान्य तिलक (ट) मंगलवार 10.03.26 से 24.03.26

03380 लोकमान्य तिलक (ट) - धनबाद गुरुवार 12.03.26 से 26.03.26

03677 धनबाद - गोरखपुर रविवार 08.03.26

03678 गोरखपुर - धनबाद सोमवार 09.03.26

05575 सहरसा - आनन्द विहार (ट) बुधवार 11.03.26

05576 आनन्द विहार (ट) - सहरसा मंगलवार 10.03.26 से 17.03.26

05579 पूर्णिया कोर्ट - आनन्द विहार (ट) मंगल, शुक्र, शनि, रवि 06.03.26 से 15.03.26

05580 आनन्द विहार (ट) - पूर्णिया कोर्ट सोम, गुरु, रवि, शुक्र 08.03.26 से 16.03.26



पूर्णिया कोर्ट आनंद विहार

कुछ ट्रेनें प्रतिदिन चलेंगी, जबकि कुछ सप्ताह में एक या दो दिन निर्धारित तारीखों पर चलाई जाएंगी। रेलवे ने सभी ट्रेनों की तारीख और संचालन दिवस की जानकारी जारी कर दी है।



इन राज्यों के यात्रियों को मिलेगा फायदा

ये स्पेशल ट्रेनें दिल्ली, ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात और झारखंड जैसे राज्यों से बिहार के विभिन्न स्टेशनों के बीच चलाई जाएंगी। ऐसे में इन राज्यों में काम करने वाले लोगों को भी त्योहार पर घर पहुंचने में सुविधा मिलेगी।हालांकि, सबसे अधिक लाभ बिहार के यात्रियों को होने की उम्मीद है, क्योंकि त्योहार के दौरान राज्य में आने-जाने वालों की संख्या काफी बढ़ जाती है।



भीड़ कम करने और सुरक्षित यात्रा पर जोर

रेलवे का कहना है कि त्योहार के समय यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अतिरिक्त ट्रेनों से न सिर्फ भीड़ कम होगी, बल्कि यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा का विकल्प भी मिलेगा।यात्रियों से अपील की गई है कि वे समय रहते टिकट बुक कर लें और यात्रा से पहले ट्रेन के समय और तारीख की पुष्टि अवश्य कर लें।