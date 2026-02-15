Aadhaar Card Update: आधार कार्ड का नया रूप हुआ फाइनल, जानें नया लुक और कब से होगा लागू?

UIDAI जल्द ही आधार कार्ड का नया डिज़ाइन लॉन्च करने जा रही है। नए कार्ड में केवल कार्ड होल्डर की फोटो और QR कोड होगा, जिसमें नाम, पता और अन्य जानकारियां सुरक्षित रहेंगी। QR कोड स्कैन करने पर जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी, जिससे फोटोकॉपी के गलत इस्तेमाल...

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार और UIDAI ने आधार कार्ड में बड़ा बदलाव किया है। जल्द ही नए डिजाइन वाले आधार कार्ड में सिर्फ कार्ड होल्डर की फोटो और QR कोड होगा, जिससे सभी निजी जानकारियां QR कोड के अंदर सुरक्षित रहेंगी और फोटोकॉपी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगेगी।

आधार कार्ड का नया डिज़ाइन

केंद्र सरकार के निर्देश पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) जल्द ही आधार कार्ड का नया डिज़ाइन पेश करने जा रही है। पिछले एक साल से UIDAI इसके नए स्वरूप की योजना पर काम कर रहा था और अब यह फाइनल चरण में है। नए डिज़ाइन के लागू होने के बाद नागरिक इसे आसानी से वेबसाइट और मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकेंगे।

फोटो और QR कोड

UIDAI ने बताया कि नए आधार कार्ड में कार्ड होल्डर की फोटो और QR कोड शामिल होगा। इस QR कोड में होल्डर का नाम, पता, मोबाइल नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी एनक्रिप्टेड तरीके से मौजूद होगी। QR कोड स्कैन करने पर सारी डिटेल तुरंत उपलब्ध होंगी, जिससे आधार कार्ड की फोटोकॉपी के गलत इस्तेमाल की समस्या समाप्त हो जाएगी।

UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार कार्ड आज भारतीयों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है। बैंक अकाउंट खोलने, सिम कार्ड लेने, लोन, सरकारी योजनाओं का लाभ या जमीन खरीदने के लिए आधार कार्ड आवश्यक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक लोग अपने काम के लिए आधार कार्ड की फोटोकॉपी साझा करते थे, लेकिन नए डिजाइन के बाद यह व्यवस्था बदल जाएगी। CEO भुवनेश कुमार ने आगे बताया कि वर्तमान फिजिकल आधार कार्ड पर कार्ड होल्डर की फोटो, नाम, पता और जन्मतिथि जैसी जानकारी छपी होती है। नए कार्ड में केवल फोटो और QR कोड रहेगा, और बाकी सभी जानकारियां QR कोड के अंदर सुरक्षित रहेंगी।

UIDAI के अनुसार QR कोड से बैंकिंग, सिम अलॉटमेंट और सरकारी स्कीमों के लिए वेरिफिकेशन प्रक्रिया अत्यधिक आसान और सुरक्षित होगी। नए आधार ऐप में पहले से ही कार्ड होल्डर की फोटो के साथ QR कोड मौजूद है, और जल्द ही इसे फिजिकल कार्ड के रूप में भी जारी किया जाएगा।



