रूसी राष्ट्रपति पुतिन का 17 साल की लड़की के साथ नाजायज संबंधों का सनसनीखेज खुलासा, प्रोजेक्ट के बहाने घर बुलाते रहे- किताब में दावा

Edited By Anu Malhotra,Updated: 20 Aug, 2025 02:55 PM

alisa kharcheva president vladimir putin pussy for putin

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी जिंदगी को लेकर एक नई किताब ने भारी हलचल मचा दी है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार रोमन बादानिन और मिखाइल रुबिन की किताब The Tsar in Person. How Vladimir Putin Fooled Us All में यह दावा किया...

 इंटरनेशनल डेस्क: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की निजी जिंदगी को लेकर एक नई किताब ने भारी हलचल मचा दी है। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार रोमन बादानिन और मिखाइल रुबिन की किताब The Tsar in Person. How Vladimir Putin Fooled Us All में यह दावा किया गया है कि 2011 में पुतिन का एक 17 साल की लड़की अलीसा खारचेवा से नाजायज रिश्ता था।

किताब के मुताबिक, अलीसा मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा बनाए गए एक इरोटिक कैलेंडर में अप्रैल महीने की मॉडल थीं। यह कैलेंडर 2012 के रूसी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पुतिन की माचो इमेज को बढ़ावा देने के लिए उनके पीआर कैंपेन का हिस्सा था। पुतिन को इस कैलेंडर के साथ-साथ इसमें शामिल लड़कियों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए थे और उनकी नजर अलीसा पर टिक गई।

किताब में बताया गया है कि पुतिन के सहायक अलीसा को उनके उपनगरीय आवास पर बुलाते थे और करीब एक साल तक हर दो हफ्ते में राष्ट्रपति भवन में उनकी गुप्त मुलाकातें होती थीं। इन मुलाकातों के दौरान अलीसा को कुछ प्रोजेक्ट्स पेश करने को कहा जाता था, जिन्हें वह खुशी-खुशी पूरा करती थीं। यह भी कहा गया है कि उस समय पुतिन अपनी पत्नी ल्यूडमिला से शादीशुदा थे और उनके जिमनास्ट अलीना कबाएवा के साथ भी गुप्त संबंध थे, जिनसे उनके दो बेटे भी हैं।

PunjabKesari

अलीना काबेवा (दाएं)

पुतिन ने अलीसा को मॉस्को के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में दाखिला दिलवाया, जिसे उनकी तरफ से एक इनाम माना गया। हालांकि, जब पुतिन का अलीसा में दिलचस्पी कम हुई, तो अलीसा ने उनके 60वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक विवादास्पद फोटो पोस्ट की, जिसका शीर्षक था “Pussy for Putin”। इस फोटो में वह लाल ड्रेस और गहरे गले के साथ काली बिल्ली पकड़े नजर आईं। पुतिन को यह पसंद नहीं आया और अलीसा ने इसे जल्दी ही हटा दिया।

PunjabKesari

अब 32 साल की अलीसा शादीशुदा हैं और मॉस्को के एक महंगे इलाके में लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या यह अपार्टमेंट पुतिन ने दिया, तो उन्होंने इसे “बेवकूफी भरा सवाल” करार देते हुए कहा कि उन्होंने खुद इसकी कीमत चुकाई है। हालांकि इस खबर की सच्चाई का कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है, लेकिन इसने पुतिन की निजी जिंदगी को लेकर कई सवाल फिर से उठाए हैं।

