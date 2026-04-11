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14 April Holiday: 14 अप्रैल 2026 को देशभर में सरकारी अवकाश घोषित: अंबेडकर जयंती पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, बंद रहेंगे दफ्तर-स्कूल

Edited By Updated: 11 Apr, 2026 11:30 AM

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14 April holiday: भारत सरकार ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2026 को देशभर में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है। इस फैसले के बाद अब सरकारी दफ्तरों से लेकर कई निजी संस्थानों में कामकाज बंद रहेगा।

14 April Holiday: भारत सरकार ने संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2026 को देशभर में सार्वजनिक अवकाश (Public Holiday) की घोषणा की है। इस फैसले के बाद अब सरकारी दफ्तरों से लेकर कई निजी संस्थानों में कामकाज बंद रहेगा।

 कार्मिक मंत्रालय का आधिकारिक आदेश
कार्मिक मंत्रालय (DoPT) द्वारा जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, 14 अप्रैल को सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालयों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अनिवार्य छुट्टी रहेगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय डॉ. अंबेडकर के सम्मान और उनके द्वारा दिखाए गए सामाजिक न्याय के मार्ग को याद करने के लिए लिया गया है।

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 कहां-कहां रहेगी छुट्टी?

  • सरकार के इस आदेश का असर व्यापक होगा। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में अवकाश रहेगा:
  • सभी केंद्रीय मंत्रालय और उनके विभाग।
  • सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSUs) और बैंक।
  • सरकारी औद्योगिक इकाइयां।
  • स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान (राज्यों के निर्णय के अनुसार)।

नोट: अस्पताल, पुलिस और बिजली जैसी अत्यावश्यक सेवाएं (Essential Services) इस दौरान चालू रहेंगी ताकि आम जनता को असुविधा न हो।

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राज्यों की स्थिति
केंद्र सरकार के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब जैसी राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर पर राजकीय अवकाश घोषित किया है। इसका मतलब है कि इन राज्यों में स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालय भी बंद रहेंगे।

क्यों खास है यह दिन?
डॉ. बी.आर. अंबेडकर न केवल भारतीय संविधान के शिल्पकार थे, बल्कि उन्होंने समाज के वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी जयंती को पूरे देश में 'समानता दिवस' और 'ज्ञान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

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