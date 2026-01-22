Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा: बस–लॉरी की टक्कर के बाद लगी आग, दो चालकों की मौत, वीडियो आया सामने

Edited By Anu Malhotra,Updated: 22 Jan, 2026 08:31 AM
नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश के नांदियाल जिले से एक बेहद भयावह सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। नांदियाल–अल्लागड्डा मार्ग पर सिरिवेल्ला मेट्टा के पास एक यात्री बस और कंटेनर लॉरी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में बस चालक और ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। राहत की बात यह रही कि बस में मौजूद सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना एक निजी AR BCVR ट्रैवल्स की बस के साथ हुई। बताया जा रहा है कि बस का टायर अचानक फट गया, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया। अनियंत्रित बस डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रही मोटरसाइकिलों से भरी कंटेनर लॉरी से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस और लॉरी दोनों में आग लग गई।
हादसे के बाद बस में फंसे यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई थी। लेकिन स्थानीय लोगों और बस के क्लीनर ने बहादुरी दिखाते हुए बस की खिड़कियां तोड़ीं और यात्रियों को बाहर निकाला। उनकी सतर्कता और तेजी की वजह से बड़ा नुकसान टल गया।
बस में कुल 36 यात्री सवार थे। इनमें से चार यात्रियों को मामूली फ्रैक्चर और हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों को नांदियाल जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाकी यात्रियों को सुरक्षित बताया जा रहा है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह बस का टायर फटना मानी जा रही है, जिसके कारण यह गंभीर दुर्घटना हुई और दोनों वाहनों में आग लग गई।
इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बस को आग की लपटों में जलते हुए देखा जा सकता है। यह दृश्य बेहद डरावना है और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।