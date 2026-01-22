Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा: बस–लॉरी की टक्कर के बाद लगी आग, दो चालकों की मौत, वीडियो आया सामने

Road Accident: दर्दनाक सड़क हादसा: बस–लॉरी की टक्कर के बाद लगी आग, दो चालकों की मौत, वीडियो आया सामने

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 08:31 AM

andhra pradesh nandyal bus fire container truck drivers died

आंध्र प्रदेश के नांदियाल जिले से एक बेहद भयावह सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। नांदियाल–अल्लागड्डा मार्ग पर सिरिवेल्ला मेट्टा के पास एक यात्री बस और कंटेनर लॉरी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने...

नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश के नांदियाल जिले से एक बेहद भयावह सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई है। नांदियाल–अल्लागड्डा मार्ग पर सिरिवेल्ला मेट्टा के पास एक यात्री बस और कंटेनर लॉरी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के तुरंत बाद बस में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस हादसे में बस चालक और ट्रक चालक की मौके पर ही मौत हो गई। राहत की बात यह रही कि बस में मौजूद सभी यात्री समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना एक निजी AR BCVR ट्रैवल्स की बस के साथ हुई। बताया जा रहा है कि बस का टायर अचानक फट गया, जिससे चालक का संतुलन बिगड़ गया। अनियंत्रित बस डिवाइडर पार कर दूसरी लेन में चली गई और सामने से आ रही मोटरसाइकिलों से भरी कंटेनर लॉरी से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस और लॉरी दोनों में आग लग गई।

हादसे के बाद बस में फंसे यात्रियों की जान खतरे में पड़ गई थी। लेकिन स्थानीय लोगों और बस के क्लीनर ने बहादुरी दिखाते हुए बस की खिड़कियां तोड़ीं और यात्रियों को बाहर निकाला। उनकी सतर्कता और तेजी की वजह से बड़ा नुकसान टल गया।

और ये भी पढ़े

बस में कुल 36 यात्री सवार थे। इनमें से चार यात्रियों को मामूली फ्रैक्चर और हल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों को नांदियाल जिला सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बाकी यात्रियों को सुरक्षित बताया जा रहा है।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत व बचाव कार्य शुरू किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह बस का टायर फटना मानी जा रही है, जिसके कारण यह गंभीर दुर्घटना हुई और दोनों वाहनों में आग लग गई।

इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बस को आग की लपटों में जलते हुए देखा जा सकता है। यह दृश्य बेहद डरावना है और सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!