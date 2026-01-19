Main Menu

Railway Train Cancelled: यात्रीगण ध्यान दें! रेलवे ने एक साथ कैंसिल कीं कई ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 02:03 PM

attention passengers the railways have cancelled several trains at once see

नेशनल डेस्क: यदि आप आने वाले दिनों में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं, तो यह सूचना आपके लिए बेहद जरूरी है। उत्तर-पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल में फुलेरा, रींगस और रेवाड़ी के बीच रेलवे ट्रैक को डबल लाइन बनाने का निर्माण कार्य जोर-शोर से जारी है। इस काम के चलते इस रूट पर नॉन-इंटरलॉकिंग और ट्रैफिक ब्लॉक लगाया गया है, जिसके कारण सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों का संचालन सीमित किया गया है।

ट्रेनों का संचालन प्रभावित
रेलवे प्रशासन ने इस पूरे सेक्शन में परिचालन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। अगले लगभग एक महीने तक इस रूट से गुजरने वाली 6 प्रमुख ट्रेनें नहीं चलेंगी। ऐसे में यदि आपने पहले से टिकट बुक किया है, तो यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति चेक कर लेना जरूरी है।

प्रभावित रूट और यात्रियों के लिए दिक्कतें
रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार फुलेरा, रेवाड़ी, जयपुर, भिवानी और रींगस के रूट अस्थायी रूप से प्रभावित रहेंगे। कुछ ट्रेनों का संचालन 31 जनवरी तक बंद रहेगा, जबकि कुछ 15 फरवरी तक रद्द रहेंगी। इसका असर खास तौर पर रोजाना सफर करने वाले यात्रियों और लंबी दूरी की यात्रा योजना बनाने वालों पर पड़ेगा। ऐसे में यात्रियों को वैकल्पिक रूट, अन्य ट्रेनों या बस जैसी सेवाओं पर निर्भर रहना पड़ सकता है।

रद्द की गई प्रमुख ट्रेनें
19621 फुलेरा-रेवाड़ी: 18 जनवरी से 15 फरवरी तक
19618 रेवाड़ी-मदार: 18 जनवरी से 15 फरवरी तक
09733 जयपुर-भिवानी: 18 जनवरी से 31 जनवरी तक
09734 भिवानी-जयपुर: 18 जनवरी से 31 जनवरी तक
09637 रेवाड़ी-रींगस: 18 जनवरी से 31 जनवरी तक
09638 रींगस-रेवाड़ी: 18 जनवरी से 31 जनवरी तक

