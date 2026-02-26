Main Menu

Railway New Rules: 1 मार्च 2026 से बदलेंगे भारतीय रेलवे के ये 6 बड़े नियम, यात्रियों के लिए नए अपडेट

26 Feb, 2026

railone app uts app closed railway luggage penalty aadhar verification irctc

भारतीय रेलवे 1 मार्च, 2026 से अपनी पूरी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है। अगर आप भी अक्सर रेल यात्रा करते हैं, तो यह खबर आपके लिए किसी 'डिजिटल स्ट्राइक' से कम नहीं है। पुराने ऐप्स से लेकर सामान ले जाने के तरीके तक, अब सब कुछ बदलने वाला है।

यहां उन 6 बड़े बदलावों की पूरी जानकारी दी गई है जो आपकी अगली यात्रा को सीधे प्रभावित करेंगे:

1 मार्च से बदल जाएगी आपकी रेल यात्रा: यहां देखें सभी नए नियम

1. UTS ऐप को कहें अलविदा, 'RailOne' का होगा राज

अनरिजर्व्ड (जनरल) और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए अब तक इस्तेमाल होने वाला UTS on Mobile ऐप 1 मार्च से इतिहास बन जाएगा। इसकी जगह अब RailOne सुपर ऐप लेगा।

  • खासियत: अब आपको अलग-अलग कामों के लिए अलग ऐप नहीं चाहिए। जनरल टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, मंथली पास (MST), रिजर्वेशन और लाइव ट्रेन स्टेटस—सब कुछ एक ही ऐप 'RailOne' पर उपलब्ध होगा।

2. बिना 'आधार' नहीं मिलेगी बर्थ

टिकटों की कालाबाजारी और दलालों पर लगाम कसने के लिए रेलवे ने आधार वेरिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया है।

  • चाहे आप IRCTC से बुकिंग करें या नए RailOne ऐप से, आपको आधार लिंक करना ही होगा।

  • आम यात्रियों को राहत: बुकिंग शुरू होने के शुरुआती 30 मिनट तक एजेंट टिकट बुक नहीं कर पाएंगे, जिससे आम जनता को कन्फर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

3. वेटिंग टिकट पर कोच में नो-एंट्री

अब स्लीपर या AC कोच में भीड़ बढ़ाना संभव नहीं होगा। सुरक्षा और यात्री सुविधा के मद्देनजर, केवल कन्फर्म या RAC टिकट धारक ही रिजर्व्ड कोच में चढ़ पाएंगे।

  • अगर चार्ट बनने के बाद आपका टिकट वेटिंग (WL) ही रह जाता है, तो आप उस कोच में सफर नहीं कर सकेंगे। ऐसे यात्रियों को कोच से उतरना होगा।

4. भारी सामान पर 6 गुना ज्यादा जुर्माना

अब ट्रेन में 'घर' उठाकर ले जाना महंगा पड़ेगा। रेलवे ने लगेज नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है।

  • तय सीमा (Class-wise weight limit) से अधिक सामान मिलने पर अब आपसे सामान्य दर से 6 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। यात्रा से पहले अपने सामान का वजन जरूर चेक कर लें।

5. कन्फर्म टिकट की तारीख बदलना हुआ आसान

एक राहत भरी खबर भी है! अगर आपका प्लान बदलता है, तो अब आप अपनी कन्फर्म टिकट की तारीख ऑनलाइन बदल सकते हैं

  • इसके लिए कोई कैंसिलेशन या सर्विस चार्ज नहीं देना होगा।

  • आपको बस नए और पुराने किराए के बीच का अंतर (यदि कोई हो) चुकाना होगा। ध्यान रहे, यह सुविधा सीट उपलब्ध होने पर ही मिलेगी।

6. बोर्डिंग पॉइंट बदलने की आखिरी मिनट सुविधा

अक्सर लोग जिस स्टेशन से ट्रेन पकड़नी होती है, उसे बदलना चाहते हैं। अब यह सुविधा चार्ट बनने के बाद भी मिलेगी। यात्री दूसरे चार्ट की तैयारी तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे, जो पहले मुमकिन नहीं था।

यात्रा से पहले इन 3 बातों का रखें खास ख्याल:

  1. RailOne ऐप तुरंत डाउनलोड करें और इसे आधार से लिंक कर लें।

  2. भारी सामान ले जाने की स्थिति में उसका भुगतान पहले ही ऑनलाइन कर दें।

  3. हमेशा कन्फर्म टिकट के साथ ही रिजर्व्ड कोच में प्रवेश करें।

