Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




  • बुरी खबर! Airtel यूजर्स को बड़ा झटका, कंपनी ने बंद किया अपना ये सस्ता प्लान

बुरी खबर! Airtel यूजर्स को बड़ा झटका, कंपनी ने बंद किया अपना ये सस्ता प्लान

Edited By Radhika,Updated: 21 Aug, 2025 05:31 PM

bad news big shock to airtel users the company discontinued this cheap plan

भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने 1GB डेली डेटा वाले अपने सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया है। यह प्लान 24 दिन की वैलिडिटी के साथ आता था।

नेशनल डेस्क: भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने ग्राहकों को एक बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने 1GB डेली डेटा वाले अपने सबसे सस्ते प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया है। यह प्लान 24 दिन की वैलिडिटी के साथ आता था और इसमें अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली 1GB डेटा और 100 फ्री SMS जैसे फायदे मिलते थे। अब एयरटेल यूजर्स को डेली डेटा के साथ 30 दिन की वैधता वाला सबसे सस्ता प्लान ₹319 में मिलेगा।

PunjabKesari

ARPU बढ़ाने का प्लान

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एयरटेल ने इस प्लान को 20 अगस्त को अपनी वेबसाइट से हटा दिया था। यह कदम कंपनी की एवरेज रेवेन्यू प्रति यूजर (ARPU) बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी का मानना है कि सीधे तौर पर टैरिफ बढ़ाना अब मुश्किल है, इसलिए वह कम कीमत वाले प्लान्स को हटाकर यूजर्स को महंगे प्लान्स की तरफ प्रेरित कर रही है। एयरटेल के अलावा वोडाफोन-आइडिया (Vi) भी अपने ARPU को बढ़ाने के संकेत दे चुका है और अन्य कंपनियों के टैरिफ बढ़ाने पर अपने प्लान्स को रिवाइज करने की बात कही है। इस साल के अंत तक टेलीकॉम कंपनियां फिर से अपने प्लान्स महंगे कर सकती हैं।

और ये भी पढ़े

अब ₹319 वाला प्लान ही एकमात्र विकल्प

जो ग्राहक अब डेली डेटा के साथ कम कीमत का प्लान चाहते हैं, उन्हें ₹319 का रिचार्ज कराना होगा। इस प्लान में 30 दिन की वैधता मिलती है। इसके फायदों में पूरे भारत में किसी भी नंबर पर अनलिमिटेड कॉलिंग, 1.5GB डेली डेटा और 100 फ्री SMS शामिल हैं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!