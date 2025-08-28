हो जाएं सावधान वरना खाली हो सकता है आपका बैंक, AI से हो रहा है G-mail अकाउंट हैक

आजकल साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं जिससे लोग बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। ताज़ा मामला जीमेल यूजर्स को निशाना बनाए जाने का है जहां हैकर्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लोगों का पासवर्ड चुराकर उनके अकाउंट में सेंध...

नेशनल डेस्क: आजकल साइबर अपराधी लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं जिससे लोग बड़ी आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं। ताज़ा मामला जीमेल यूजर्स को निशाना बनाए जाने का है जहां हैकर्स अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से लोगों का पासवर्ड चुराकर उनके अकाउंट में सेंध लगा रहे हैं। यह खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि दुनियाभर में 2 अरब से भी ज्यादा लोग Gmail का इस्तेमाल करते हैं।

कैसे हो रहा है नया स्कैम?

इस नए तरीके के स्कैम में साइबर अपराधी यूजर्स को एक ऐसा मेल भेजते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि उनका Gmail अकाउंट कॉम्प्रोमाइज (hack) हो गया है या किसी संदिग्ध गतिविधि की वजह से खतरे में है। लोग जैसे ही इस मेल को पढ़ते हैं, घबरा जाते हैं और बिना ज्यादा सोच-विचार किए मेल में दिए गए लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं। यहीं से शुरू होता है असली खेल। जैसे ही आप किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, हैकर्स को आपके सिस्टम तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। इसके बाद वे गूगल सपोर्ट से जोड़ने का नाटक करते हैं, लेकिन आपको AI पावर्ड सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस में यूजर को लगता है कि वह Google की आधिकारिक टीम से बात कर रहा है, जबकि असल में वह ठगों के संपर्क में आ चुका होता है।

AI की मदद से कैसे चुराया जाता है डेटा?

AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हैकर्स आपके जवाबों को पढ़कर ऑटोमेटिक तरीके से अकाउंट एक्सेस करने की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। मतलब अगर आपने थोड़ा भी संकेत दिया कि आप कौन हैं या क्या जानकारी रखते हैं, तो AI इन जानकारियों को प्रोसेस करके पासवर्ड या सिक्योरिटी डीटेल्स का अनुमान लगा सकता है। इसके बाद हैकर्स आसानी से आपके Gmail में घुसकर वहां से आपके बैंक अकाउंट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग अकाउंट या किसी भी अन्य जरूरी प्लेटफॉर्म का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आपकी पर्सनल जानकारी चोरी हो जाती है और बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है।

क्यों है यह खतरा बेहद गंभीर?

आज के डिजिटल युग में हर स्मार्टफोन किसी न किसी रूप में Gmail से जुड़ा होता है। चाहे वह सोशल मीडिया अकाउंट हो, बैंकिंग ऐप हो या फिर क्लाउड स्टोरेज लगभग हर सेवा Gmail से लिंक रहती है। ऐसे में अगर किसी का Gmail अकाउंट हैक हो जाता है तो उसका पूरा डिजिटल जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका पासवर्ड एक बार लीक हो गया तो उसका नुकसान सिर्फ Gmail तक सीमित नहीं रहेगा। कई लोग एक ही पासवर्ड को कई वेबसाइट्स और ऐप्स पर इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाकी अकाउंट्स भी आसानी से हैक हो सकते हैं। इस पूरे स्कैम को और खतरनाक बनाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)। AI के जरिए हैकर्स यूजर को तुरंत और स्मार्ट जवाब देते हैं, जिससे यूजर को यह महसूस होता है कि वह गूगल की असली सपोर्ट टीम से बात कर रहा है। इसी भरोसे का फायदा उठाकर स्कैमर यूजर से जरूरी जानकारी निकाल लेते हैं और फिर उसका दुरुपयोग करते हैं।

Google ने जारी की चेतावनी

Google ने इस खतरे को गंभीर मानते हुए यूजर्स को आगाह किया है कि वे ऐसे फर्जी मेल्स या मैसेजेस से बचें। कंपनी का कहना है कि अगर आपको किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में मेल मिलता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करने की बजाय पहले उसकी सच्चाई की जांच करें।

ऐसे रखें अपने Gmail अकाउंट को सुरक्षित

Google ने कुछ आसान लेकिन बेहद जरूरी टिप्स साझा किए हैं जिनकी मदद से आप इस तरह के स्कैम से खुद को बचा सकते हैं:

1. संदिग्ध मेल से रहें दूर

अगर आपको किसी अनजान ईमेल आईडी से मेल आता है और उसमें कोई लिंक या अटैचमेंट दिया गया है, तो उसे भूलकर भी क्लिक या डाउनलोड न करें।

2. पासवर्ड समय-समय पर बदलें

एक ही पासवर्ड लंबे समय तक इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। हर कुछ महीनों में पासवर्ड बदलें और कोशिश करें कि हर अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड रखें।

3. टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) ऑन करें

यह फीचर आपको एक अतिरिक्त सुरक्षा देता है। जब भी कोई नया डिवाइस आपके Gmail में लॉगिन करेगा, तो आपके फोन पर एक कोड भेजा जाएगा जिसे दर्ज किए बिना कोई लॉगिन नहीं कर पाएगा।

4. पासकी (Passkey) का करें इस्तेमाल

अब Google ने पासकी नामक एक नया विकल्प दिया है, जो पासवर्ड की जगह काम करता है और ज्यादा सुरक्षित होता है। यह बायोमेट्रिक या डिवाइस-आधारित एक्सेस प्रदान करता है।

5. कभी भी किसी से अपनी पर्सनल जानकारी शेयर न करें

Google या कोई अन्य कंपनी कभी भी आपसे मेल या कॉल पर आपका पासवर्ड या OTP नहीं पूछती। अगर कोई पूछे, तो समझ जाइए कि वो स्कैमर है।

Gmail यूजर्स के लिए जरूरी अलर्ट

अब जब Gmail इतना जरूरी हिस्सा बन चुका है हमारी डिजिटल लाइफ का, तो इसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी हो गई है। एक छोटी सी गलती आपके बैंक खाते को खाली कर सकती है, आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल हो सकता है और आपकी पर्सनल जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है।