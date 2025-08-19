Main Menu

  • Bank Holiday: 27 अगस्त को इन जगहों पर बंद रहेंगे बैंक, RBI ने जारी की लिस्ट

Edited By Radhika,Updated: 19 Aug, 2025 06:30 PM

bank holiday banks will remain closed at these places on 27 august

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 27 अगस्त, 2025 को गणेश चतुर्थी के त्यौहार के कारण देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी खास तौर पर उन राज्यों में है, जहाँ गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है।

नेशनल डेस्क: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार 27 अगस्त, 2025 को गणेश चतुर्थी के त्यौहार के कारण देश के कई शहरों में बैंक बंद रहेंगे। यह छुट्टी खास तौर पर उन राज्यों में है, जहाँ गणेश चतुर्थी का त्यौहार धूमधाम से मनाया जाता है।

इन शहरों में बैंक रहेंगे बंद

  • महाराष्ट्र: मुंबई, नागपुर और बेलापुर
  •  गुजरात: अहमदाबाद
  • कर्नाटक: बेंगलुरु
  • ओडिशा: भुवनेश्वर
  • तमिलनाडु: चेन्नई
  • तेलंगाना: हैदराबाद
  • गोवा: पणजी
  • आंध्र प्रदेश: विजयवाड़ा भुवनेश्वर और पणजी में 28 अगस्त को भी गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन और नुआखाई के अवसर पर बैंकों में छुट्टी रहेगी।

क्यों रखी गई है छुट्टी?

गणेश चतुर्थी हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है, जो भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। आरबीआई ने इस त्यौहार के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में बैंकों के लिए अवकाश घोषित किया है।

डिजिटल बैंकिंग रहेगी जारी

बैंक शाखाएं बंद होने के बावजूद ग्राहकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ जैसे नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और एटीएम सामान्य रूप से काम करते रहेंगे। आप इन सेवाओं का इस्तेमाल पैसों का लेनदेन करने के लिए कर सकते हैं।

 

Latest Videos

