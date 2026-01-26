Bank Closed on 27 January: 27 जनवरी को बंद रहेंगे बैंक, जानिए क्या है वजह?

Edited By Radhika,Updated: 26 Jan, 2026 05:04 PM
Bank Holiday Alert: अगर आप कल यानी मंगलवार, 27 जनवरी को बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की सोच रहे हैं, तो सावधान हो जाइए। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय छुट्टी के बाद कल भी देशभर के अधिकांश बैंकों में कामकाज ठप रहने वाला है। हालांकि कल कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, बल्कि बैंक यूनियनों द्वारा बुलाई गई देशव्यापी हड़ताल के कारण शाखाओं में ताले लटके रह सकते हैं।
क्यों हो रही है 27 जनवरी को हड़ताल?
RBI की छुट्टियों की लिस्ट में कल वर्किंग डे है, लेकिन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने 27 जनवरी 2026 को हड़ताल की कॉल की है। यह संगठन सार्वजनिक क्षेत्र (PSU) और कई पुराने निजी बैंकों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है। हड़ताल के चलते कैश जमा करने, चेक क्लियरेंस और अन्य बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका है।
क्या हैं बैंक कर्मचारियों की मांगें?
बैंक कर्मचारियों की यह हड़ताल मुख्य रूप से '5-डे वर्किंग' (हफ्ते में 5 दिन काम) की मांग को लेकर है। कर्मचारी चाहते हैं कि सभी शनिवार और रविवार को बैंक बंद रहें।इसके बदले में कर्मचारी सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन 40 मिनट अतिरिक्त काम करने को तैयार हैं। अभी बैंकों में दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी रहती है, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को कामकाज होता है।
ग्राहकों के लिए सलाह
लगातार दो दिन (सोमवार और मंगलवार) बैंक बंद रहने से आम जनता को कैश की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। नेट बैंकिंग, यूपीआई (UPI) और मोबाइल बैंकिंग जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन या ब्रांच से जुड़े कामों के लिए आपको बुधवार तक का इंतजार करना पड़ सकता है।