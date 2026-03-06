Main Menu

Central Bank of India में ₹2 लाख निवेश कर पाएं ₹80,188 का शानदार गारंटीड रिटर्न

Edited By Updated: 06 Mar, 2026 11:16 AM

invest 2 lakh in central bank of india and get a guaranteed return of 80 188

Central Bank of India यदि एक सामान्य नागरिक ₹2,00,000 की राशि को 5 साल के लिए बैंक में जमा करता है, तो मैच्योरिटी के समय उसे कुल ₹2,73,380 वापस मिलेंगे, जिसमें सिर्फ ब्याज का हिस्सा ही ₹73,380 होगा। लेकिन यही निवेश अगर कोई सीनियर सिटीजन (वरिष्ठ...

Central Bank of India:  बाजार के उतार-चढ़ाव के बीच आज भी एक आम निवेशक की पहली प्राथमिकता अपने पैसों की सुरक्षा होती है। जब बात भरोसे और तय मुनाफे की आती है, तो सरकारी बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) का कोई सानी नहीं है। इसी भरोसे को मजबूत करते हुए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपनी विशेष योजनाओं के जरिए निवेशकों को मालामाल होने का मौका दे रहा है। अगर आप अपने भविष्य के लिए सुरक्षित प्लानिंग कर रहे हैं, तो बैंक की नई ब्याज दरें आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती हैं।

समय आपका, फैसला भी आपका: 7 दिनों से लेकर 10 साल तक का विकल्प
सेंट्रल बैंक ने अपनी एफडी स्कीमों को इस तरह डिजाइन किया है कि यह हर वर्ग की जरूरत को पूरा करती हैं। चाहे आप बहुत कम समय के लिए पैसा पार्क करना चाहते हों या फिर अगले एक दशक के लिए निश्चिंत होना चाहते हों, यहाँ 7 दिन से लेकर 10 साल तक की अवधि के विकल्प मौजूद हैं। बैंक फिलहाल अलग-अलग समयावधि पर 3.00% से लेकर 6.80% तक का सालाना ब्याज दे रहा है, जो एक सुरक्षित सरकारी निवेश के लिहाज से काफी बेहतर माना जा रहा है।

Special Days Scheme: कम समय में ज्यादा मुनाफे की चाबी
अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो बैंक की 'स्पेशल एफडी' स्कीमें आपके लिए ही हैं। 444 दिन और 555 दिन की इन खास योजनाओं में आम लोगों को 6.30% तक का ब्याज मिल रहा है। वहीं, हमारे देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बैंक ने थोड़ा और दिल खोलकर 6.80% तक की ब्याज दर तय की है। इसके अलावा 3 साल की लंबी अवधि वाली एफडी पर भी सामान्य और वरिष्ठ नागरिकों को क्रमशः 6.00% और 6.50% के करीब मुनाफा दिया जा रहा है।

₹2 लाख का निवेश कैसे बनेगा ₹2.80 लाख?
आइए समझते हैं कि आपके पैसे यहां कितनी रफ्तार से बढ़ेंगे। यदि एक सामान्य नागरिक ₹2,00,000 की राशि को 5 साल के लिए बैंक में जमा करता है, तो मैच्योरिटी के समय उसे कुल ₹2,73,380 वापस मिलेंगे, जिसमें सिर्फ ब्याज का हिस्सा ही ₹73,380 होगा। लेकिन यही निवेश अगर कोई सीनियर सिटीजन (वरिष्ठ नागरिक) करता है, तो उनकी मैच्योरिटी राशि बढ़कर लगभग ₹2,80,188 हो जाती है। यानी बिना किसी जोखिम के सीधे ₹80,188 की पक्की कमाई।

जोखिम से दूरी और मुनाफे की पूरी गारंटी
स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड के विपरीत, एफडी में आपका मूल धन पूरी तरह सुरक्षित रहता है। निवेश करते समय ही आपको पता होता है कि मैच्योरिटी की तारीख पर आपको कितने रुपये मिलने वाले हैं। सेंट्रल बैंक जैसे सरकारी संस्थान में पैसा होने का मतलब है कि आपकी मेहनत की कमाई पर सरकारी सुरक्षा का कवच है, जो इसे निवेश का सबसे सुकून भरा रास्ता बनाता है। 

