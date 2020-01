हॉटलाइन नंबर जारी कोरोना वायरस को देखते हुए भारतीय दूतावास ने हॉटलाइन नंबर जारी किए हैं। बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावास ने हॉटलाइन नंबर +8618612083629 और +8618612083617 जारी करते हुए कहा कि किसी भी सहायता के लिए भारतीय यहां पर संपर्क कर सकते हैं। हॉटलाइन नंबर जारी करते हुए भारतीय दूतावास की तरफ से कहा गया कि हम विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा जारी की गई सलाह सहित चीन में मौजूदा हर स्थिति पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि यहां रह रहे भारतीयों को किसी भी तरह की मदद आदि की जरूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।

