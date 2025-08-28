Main Menu

    3. | मातम में बदला जन्मदिन का जश्न... बेटी का था पहला बर्थडे, काटा केक और पूरे 5 मिनट बाद मां-बेटी की हुई दर्दनाक मौत

मातम में बदला जन्मदिन का जश्न... बेटी का था पहला बर्थडे, काटा केक और पूरे 5 मिनट बाद मां-बेटी की हुई दर्दनाक मौत

28 Aug, 2025

birthday turned into mourning building collapses minutes after cake cutting

पालघर जिले के विरार से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। विजय नगर क्षेत्र स्थित रामाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे जश्न के कुछ ही मिनटों बाद एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि बचाव कार्य अभी भी...

नेशनल डेस्क : पालघर जिले के विरार से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। विजय नगर क्षेत्र स्थित रामाबाई अपार्टमेंट का पिछला हिस्सा अचानक ढह गया, जिससे जश्न के कुछ ही मिनटों बाद एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हादसे में कई लोगों की मौत हो गई, जबकि बचाव कार्य अभी भी जारी है।

यह भी पढ़ें - बड़ी खबर : कांग्रेस विधायक के बेटे के बंगले में 20 वर्षीय युवती की मौत, पेड़ से लटका मिला नौकरानी का शव

जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुआ हादसा

हादसा उस समय हुआ जब जॉयल परिवार अपनी बेटी उत्कर्षा का पहला जन्मदिन मना रहा था। जैसे ही केक काटा गया और परिवार ने जश्न शुरू किया, लगभग पांच मिनट बाद इमारत का पिछला हिस्सा गिर गया। इस हादसे में मासूम उत्कर्षा और उसकी मां आरोही की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, पिता ओंकार अब तक लापता हैं।

लोगों ने दिखाई बहादुरी

इमारत का हिस्सा गिरने के तुरंत बाद आसपास के लोग बिना समय गंवाए मलबा हटाने में जुट गए। स्थानीय लोगों ने अपनी कोशिशों से रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घायलों को नजदीकी विरार और नालासोपारा के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

30 घंटे बाद भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन

मौके पर SDRF की दो यूनिट, वसई-विरार महानगरपालिका, और पुलिस की टीम मौजूद है। भारी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम चल रहा है। बचाव दल लगातार यह जांच कर रहा है कि कहीं कोई जीवित व्यक्ति मलबे के नीचे दबा न रह जाए।

फिर सवालों के घेरे में अवैध निर्माण

यह घटना वसई-विरार क्षेत्र में अवैध निर्माण की गंभीर समस्या को फिर से उजागर करती है। महज 15 दिन पहले इसी इलाके में एक अवैध इमारत से कांच का स्लैब गिरने से दो मजदूरों की मौत हुई थी। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, जिसका नतीजा एक और बड़ा हादसा बन गया।

बिल्डर और जमीन मालिक पर FIR दर्ज

हादसे के बाद विरार पुलिस ने बिल्डर नितल गोपीनाथ साने और जमीन मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह FIR महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम की धाराओं 52, 53, 54 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 के तहत की गई है। हालांकि, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

 

 

