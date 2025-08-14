सुहागरात पर सो गया दूल्हा, आधी रात आंख खुली तो बिस्तर को देख हुआ हक्का-बक्का, जोर से चिल्लाया और बोला- 'मेरी दुल्हन...'

उत्तर प्रदेश के संभल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक दूल्हे की सुहागरात पर ही उसकी दुल्हन घर से भाग गई। जब दूल्हे की आंख आधी रात को खुली तो दुल्हन को बिस्तर पर न पाकर वह रोते हुए बाहर आया और घरवालों से बोला, "मेरी दुल्हन नहीं...

नेशनल डेस्क। उत्तर प्रदेश के संभल में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक दूल्हे की सुहागरात पर ही उसकी दुल्हन घर से भाग गई। जब दूल्हे की आंख आधी रात को खुली तो दुल्हन को बिस्तर पर न पाकर वह रोते हुए बाहर आया और घरवालों से बोला, "मेरी दुल्हन नहीं है।" यह सुनकर पूरा परिवार हक्का-बक्का रह गया।

'लुटेरी दुल्हन' का मामला

यह कोई सामान्य गुमशुदगी का मामला नहीं है बल्कि यह एक ‘लुटेरी दुल्हन’ की करतूत थी। शादी के 24 घंटे बाद ही वह घर से जेवर और 24 हज़ार रुपये नकद लेकर फरार हो गई। मामला संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र का है जहां के रहने वाले सुनील कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने छोटे भाई अरविंद की शादी धूमधाम से करवाई थी। दुल्हन का नाम राधिका था जो नैनीताल की रहने वाली थी। इस शादी का रिश्ता हल्द्वानी के रहने वाले मनोज और नैनीताल के लक्की ने तय करवाया था।

ऐसे दिया घटना को अंजाम

सुनील कुमार के अनुसार रिश्ता तय करवाने वालों ने उनसे 1 लाख 20 हज़ार रुपये यह कहकर लिए थे कि दुल्हन की मां की तबीयत खराब है और शादी जल्दी करनी होगी। राधिका की शादी के बाद विदाई हुई और वह अरविंद के घर अशोकनगर आ गई लेकिन 12 जुलाई की आधी रात को राधिका घर से सारा सोना-चांदी और नकदी लेकर भाग गई।

जब दूल्हे और उसके परिवार को इस बात का पता चला तो उन्होंने राधिका और उसके रिश्तेदारों से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। बनियाठेर थाना प्रभारी रमनपाल सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर दुल्हन राधिका समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है।