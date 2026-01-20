Main Menu

सुबह तैरने गई थी कनाडा की 19 साल की युवती, कुछ ही देर में बीच पर मिली लाश, शरीर पर कुत्तों के काटने के निशान

20 Jan, 2026 10:10 AM

canadian woman dead australia kgari beach dingo attack

ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पर्यटन स्थल कगारी द्वीप (जिसे पहले फ्रेजर आइलैंड कहा जाता था) पर एक 19 वर्षीय कनाडाई युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवती का शव कगारी के पूर्वी तट पर समुद्र किनारे मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस इस...

इंटरनेशनल डेस्क:  ऑस्ट्रेलिया के मशहूर पर्यटन स्थल कगारी द्वीप (जिसे पहले फ्रेजर आइलैंड कहा जाता था) पर एक 19 वर्षीय कनाडाई युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। युवती का शव कगारी के पूर्वी तट पर समुद्र किनारे मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवती की मौत समुद्र में डूबने से हुई या फिर डिंगो (ऑस्ट्रेलिया के जंगली कुत्ते) के हमले के कारण।

सुबह तैरने गई थी, कुछ देर बाद मिला शव
जानकारी के अनुसार, युवती ने अपने दोस्तों और सहकर्मियों को बताया था कि वह सोमवार सुबह करीब 5 बजे तैरने के लिए बीच जा रही है। इसके लगभग डेढ़ घंटे बाद, सुबह 6 बजकर 35 मिनट पर पुलिस को सूचना मिली कि कगारी बीच पर माहेनो जहाज के पुराने मलबे के पास एक महिला का शव पड़ा है। बताया गया कि उस समय बीच पर SUV से गुजर रहे दो युवकों ने शव के आसपास करीब 10 डिंगो देखे थे। यह दृश्य इतना डरावना था कि वे तुरंत पुलिस को सूचना देने पहुंचे।

शरीर पर डिंगो के हमले के निशान
पुलिस इंस्पेक्टर पॉल अल्जी ने बताया कि युवती के शरीर पर ऐसे घाव पाए गए हैं, जिनसे संकेत मिलता है कि डिंगो ने शव को नोचा था। हालांकि, पुलिस ने साफ किया है कि अभी यह तय नहीं किया जा सकता कि युवती की मौत डिंगो के हमले से हुई या वह पहले ही समुद्र में डूब चुकी थी और बाद में डिंगो ने शव को नुकसान पहुंचाया। मौत के असली कारण का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा, जो बुधवार तक मिलने की उम्मीद है।

दोस्त गहरे सदमे में, काउंसलिंग जारी
युवती पिछले करीब छह हफ्तों से कगारी द्वीप पर एक टूरिस्ट हॉस्टल में काम कर रही थी। उसके साथ कनाडा से आई उसकी एक दोस्त भी वहीं काम कर रही है। घटना के बाद से उसकी दोस्त गहरे सदमे में है और उसकी काउंसलिंग कराई जा रही है। पुलिस कनाडा में रह रहे युवती के परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रही है।

करीब 200 डिंगो घूमते हैं कगारी द्वीप पर
कगारी दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला द्वीप है और यह यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है। इस द्वीप पर करीब 200 डिंगो खुले में घूमते हैं। ये डिंगो एक संरक्षित स्थानीय प्रजाति हैं, लेकिन हाल के वर्षों में पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण इनके व्यवहार में आक्रामकता देखी गई है। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे डिंगो के पास न जाएं, उन्हें खाना न दें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
यह पहली बार नहीं है जब कगारी द्वीप पर डिंगो के हमले की खबर सामने आई हो। करीब तीन साल पहले, इसी द्वीप पर जॉगिंग कर रही 23 वर्षीय युवती पर डिंगो के झुंड ने हमला कर दिया था। डिंगो उसे समुद्र की ओर खींच ले गए थे, लेकिन एक पर्यटक की सूझबूझ से उसकी जान बच गई थी। फिलहाल, इस ताजा घटना ने एक बार फिर कगारी द्वीप पर पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

