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Gold Rate Today 15 March : आज सोना महंगा हुआ या सस्ता, जानें 24 कैरेट और 22 कैरेट का ताजा रेट

Edited By Updated: 15 Mar, 2026 12:15 PM

check the latest rates for 24 karat and 22 karat gold on march 15

सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में हाल के दिनों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस सप्ताह दोनों कीमती धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। सोना पिछले सप्ताह की तुलना में सस्ता हुआ है, जबकि चांदी के भाव में भी कमी आई है। देश के...

नेशनल डेस्क : पिछले कुछ दिनों से देश के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों का असर भी इन कीमती धातुओं की कीमतों पर पड़ रहा है। खासतौर पर ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी उछाल नहीं आई है। हालांकि, पूरे सप्ताह के आंकड़ों को देखें तो दोनों धातुओं के दाम में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में जो लोग सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए मौजूदा कीमतों की जानकारी होना जरूरी है।

एक सप्ताह में सोना-चांदी सस्ता हुआ

बीते सप्ताह के अंत में, यानी 6 मार्च 2026 को सर्राफा बाजार में सोने का भाव करीब 1,61,675 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। उसी दिन चांदी की कीमत लगभग 2,68,579 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई थी। अगर पूरे सप्ताह के उतार-चढ़ाव को देखें तो सोने की कीमत में लगभग 3,275 रुपये प्रति 10 ग्राम की कमी आई है। वहीं चांदी भी सस्ती हुई है और इसके दाम में करीब 9,330 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। इस गिरावट का असर देश के अलग-अलग शहरों के बाजारों में भी देखने को मिल रहा है।

आज चांदी की कीमत

देश के प्रमुख शहरों में चांदी की कीमत लगभग समान स्तर पर बनी हुई है।

  • दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 10 ग्राम चांदी का भाव करीब 2,750 रुपये है।
  • वहीं 100 ग्राम चांदी खरीदने के लिए ग्राहकों को लगभग 27,500 रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं।
  • चेन्नई में चांदी थोड़ी महंगी है, जहां 10 ग्राम का दाम करीब 2,800 रुपये है।

अलग-अलग शहरों में सोने का भाव

देश के बड़े शहरों में सोने की कीमत कैरेट के हिसाब से अलग-अलग है। आमतौर पर 24 कैरेट सोना सबसे शुद्ध माना जाता है, जबकि 22 और 18 कैरेट सोना आभूषण बनाने में ज्यादा इस्तेमाल होता है।

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दिल्ली

  • 24 कैरेट सोना – 1,59,810 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट सोना – 1,46,500 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट सोना – 1,19,890 (प्रति 10 ग्राम)

मुंबई

  • 24 कैरेट – 1,59,660 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – 1,46,350 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – 1,19,740 (प्रति 10 ग्राम)

चेन्नई

  • 24 कैरेट – 1,61,020 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – 1,47,600 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – 1,24,000 (प्रति 10 ग्राम)

कोलकाता

  • 24 कैरेट – 1,59,660 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – 1,46,350 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – 1,19,740 (प्रति 10 ग्राम)

अहमदाबाद

  • 24 कैरेट – 1,59,710 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – 1,46,400 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – 1,19,790 (प्रति 10 ग्राम)

लखनऊ

  • 24 कैरेट – 1,59,810 (प्रति 10 ग्राम)
  • 22 कैरेट – 1,46,500 (प्रति 10 ग्राम)
  • 18 कैरेट – 1,19,890 (प्रति 10 ग्राम)

अनिश्चित समय में सुरक्षित निवेश माना जाता है सोना-चांदी

सोना और चांदी को लंबे समय से सुरक्षित निवेश के रूप में देखा जाता है। जब दुनिया में आर्थिक अस्थिरता, युद्ध या राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तब निवेशक अक्सर इन कीमती धातुओं में पैसा लगाना पसंद करते हैं। इसी कारण बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद सोना और चांदी की मांग बनी रहती है। यही वजह है कि निवेश के पारंपरिक विकल्प के रूप में ये दोनों धातुएं आज भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं।


 

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