सूरज के तेवर हुए सख्त, आज दिल्लीवालों के छूटेंगे पसीने! 41 डिग्री तक पहुंच सकता है तापमान

दिल्ली में सोमवार की सुबह गर्म मौसम रहा और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के अनुसार, शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है। पालम में न्यूनतम तापमान...

Delhi Weather: दिल्ली में सोमवार की सुबह गर्म मौसम रहा और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। IMD के अनुसार, शहर के बेस स्टेशन सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.2 डिग्री अधिक है। पालम में न्यूनतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के औसत से थोड़ा अधिक है। लोधी रोड में तापमान 20.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से थोड़ा कम है।

रिज क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में तापमान गिरकर 21.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस समय के लिए सामान्य स्तर के करीब है। शहर में अधिकतम तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता सुबह 'मध्यम' श्रेणी में रही और AQI 194 दर्ज किया गया। CPCB के मुताबिक, एक्यूआई शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 'संतोषजनक', 101 से 200 'मध्यम', 201 से 300 'खराब', 301 से 400 'बहुत खराब' और 401 से 500 'गंभीर' श्रेणी में माना जाता है।