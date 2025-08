चीन ने पाकिस्तान को जबरन थमाया नया हथियार !आर्मी चीफ ने देखा लाइव ट्रायल, क्या भारत के ‘उड़ते टैंक’ को दे पाएगा टक्कर? (Video)

Islamabad: पाकिस्तान आर्मी एविएशन कॉर्प्स (PAA) ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी है कि उसे चीन से नया Z-10ME-02 अटैक हेलीकॉप्टर मिल गया है। 2 अगस्त को मुल्तान आर्मी एविएशन बेस पर हुए समारोह में आर्मी चीफ सैयद असीम मुनीर ने इस हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से बेड़े में शामिल किया और इसका लाइव प्रदर्शन भी देखा। दरअसल, पाकिस्तान पिछले कई सालों से पुराने बेल AH-1F/S कोबरा हेलीकॉप्टर को बदलने की कोशिश कर रहा था।

Pakistan has inducted Chinese Z10ME Attack helicopters... You can see Pak Army Chief Asim Munir inaugurating it

Add a significant capability to the Pak Army...This can be seen in the context of opposing India's American Attack Apaches Helicopters which Indian Airforce & Army uses pic.twitter.com/57pyWkenx1 — ओजस (new profile) (@Dilliwalanerd33) August 2, 2025