क्रिसमस का पर्व आपसी प्रेम का संदेश देता है



चंडीगढ़, 29 दिसंबर:(अर्चना सेठी) पंजाब सरकार द्वारा आज दाना मंडी, गुरदासपुर में क्रिसमस के पावन अवसर पर राज्य-स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा तथा कैबिनेट मंत्री एवं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रधान अमन अरोड़ा ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने ईसाई समुदाय के साथ इस पवित्र दिवस की खुशी साझा करते हुए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं।



इस अवसर पर अपोस्टोल डॉ. अंकुर यूसुफ नरूला ने भी विशेष रूप से समारोह में भाग लिया और समस्त संगत को क्रिसमस की बधाई दी। इस मौके पर संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने समस्त मानवता को जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, सत्य के मार्ग पर दृढ़ता और निष्ठा के साथ चलने की प्रेरणा दी है।



उन्होंने कहा कि क्रिसमस का पर्व हमें आपसी प्रेम, सद्भावना, करुणा और दूसरों को क्षमा करने का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह द्वारा समस्त मानवता को दिया गया शांति और मानवता का संदेश सभी को निरंतर मानव कल्याण और सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा।



इस अवसर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया की ओर से समस्त ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने आपसी प्रेम, साझेदारी और भाईचारे का संदेश दिया।



उन्होंने कहा कि ईसाई समुदाय की मांग को पूरा करते हुए, ईश्वर की कृपा से आज गुरदासपुर में राज्य-स्तरीय क्रिसमस समारोह आयोजित किया गया है और आने वाले वर्ष में भी पंजाब सरकार द्वारा क्रिसमस का पर्व मनाया जाएगा।



उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल भाईचारे को मजबूत करते हैं, बल्कि मानव सेवा की भावना के प्रति समाज को प्रेरित भी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं आज के वर्तमान युग में भी प्रासंगिक हैं और लोगों के लिए मार्गदर्शक हैं।



उन्होंने कहा कि इस पवित्र अवसर पर आयोजित समारोह में भाग लेकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे प्रभु यीशु मसीह द्वारा दिखाए गए मार्ग को अपनाते हुए समस्त मानवता के कल्याण के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका निभाएं।



इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं बटाला के विधायक अमनशेर सिंह शैरी कलसी ने भी क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज पंजाब सरकार द्वारा गुरदासपुर में राज्य-स्तरीय क्रिसमस समारोह मनाया गया है। उन्होंने समस्त ईसाई समुदाय को बधाई देते हुए कहा कि पंजाब सरकार सभी धर्मों का पूर्ण सम्मान करती है, इसी भावना के तहत आज यह पावन पर्व मनाया गया है।



इस अवसर पर पंजाब हेरिटेज एवं टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड के सलाहकार दीपक बाली ने कहा कि पंजाब सरकार प्रत्येक धर्म का पूरा सम्मान करती है, इसी के चलते आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया की ओर से विशेष रूप से क्रिसमस का पर्व मनाया गया है। उन्होंने समस्त संगत को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं।



इस अवसर पर जतिंदर मसीह गौरव, चेयरमैन अल्पसंख्यक आयोग पंजाब, डैनियल भट्टी, चेयरमैन क्रिश्चियन वेलफेयर बोर्ड पंजाब ने भी इस पवित्र क्रिसमस समारोह की बधाई दी और अपोस्टोल डॉ. अंकुर यूसुफ नरूला तथा पंजाब सरकार का धन्यवाद किया। इस दौरान ईसाई समुदाय से संबंधित विभिन्न मांगें भी रखी गईं, जिन्हें पूरा करने का आश्वासन कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और अमन अरोड़ा द्वारा दिया गया।

