टाटा पंच और काइगर का दबदबा कम करने आ रही नई कार, कीमत 7.91 लाख से शुरू, फीचर्स भी धांसू

नेशनल डेस्क : सिट्रोएन ने भारत में अपनी नई SUV Citroen C3X लॉन्च कर दी है। यह कार सीधे तौर पर टाटा पंच, रेनो काइगर, निसान मैग्नाइट जैसी पॉपुलर कॉम्पैक्ट SUVs को टक्कर देगी। इसकी शुरुआती कीमत ₹7.91 लाख एक्स-शोरूम रखी गई है। यह लॉन्च कंपनी की उस रणनीति के तहत की गई है, जिसका मकसद भारत में ब्रांड की पकड़ मजबूत करना और बिक्री में इजाफा करना है। नई Citroen C3X, स्टैंडर्ड C3 हैचबैक पर बेस्ड है, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर्स, स्पेस और SUV स्टाइलिंग दी गई है। जहां Citroen C3 को "हैच विथ अ ट्विस्ट" कहा गया था, वहीं C3X को कंपनी ने एक फुल SUV के रूप में पेश किया है।

C3X की कीमत नेचुरली एस्पिरेटेड मैनुअल वेरिएंट के लिए ₹7.91 लाख से शुरू होती है और टर्बो ऑटोमैटिक वेरिएंट के लिए ₹9.89 लाख एक्स-शोरूम तक जाती है। कुछ वेरिएंट्स में ग्राहक HALO 360 डिग्री कैमरा सिस्टम को पेड ऐड-ऑन के रूप में चुन सकते हैं। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी सितंबर 2025 की शुरुआत में शुरू होगी। यह SUV भारतीय बाजार में हुंडई एक्सटर और मारुति फ्रॉन्क्स जैसी गाड़ियों को भी कड़ी टक्कर देगी।

इंजन और माइलेज

Citroen C3X में दो पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पहला, 1.2-लीटर PureTech 82 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। दूसरा, 1.2-लीटर PureTech 110 टर्बोचार्ज्ड इंजन, जो 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ मिलेगा। कंपनी का दावा है कि टर्बो वेरिएंट 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 10 सेकंड से कम समय में पकड़ लेता है और यह 19.3 किमी/लीटर तक का माइलेज देता है।

सेफ्टी और कम्फर्ट

नई C3X में Citroën एडवांस्ड कम्फर्ट सस्पेंशन सिस्टम दिया गया है, जिसे खासतौर पर भारतीय सड़कों के लिए ट्यून किया गया है। कंपनी का कहना है कि इससे कार की राइड क्वालिटी "फ्लाइंग कारपेट" जैसी स्मूद हो जाती है। सुरक्षा के लिहाज से इसमें 6 एयरबैग, ESP, ABS with EBD, हिल होल्ड असिस्ट, ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, TPMS, हाई-स्पीड अलर्ट और परिमीट्रिक अलार्म जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

फीचर्स

स्टैंडर्ड Citroen C3 की तुलना में C3X में 15 नए फीचर्स जोड़े गए हैं। इनमें प्रोक्सी सेंस पेसिव एंट्री, पुश स्टार्ट/स्टॉप सिस्टम, सेगमेंट-फर्स्ट हैंड्स-फ्री एक्सेस, क्रूज़ कंट्रोल विद स्पीड लिमिटर, HALO 360 डिग्री कैमरा, ऑटो-डिमिंग IRVM, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, LED फॉग लैंप्स, LED DRLs और LED इंटीरियर लाइटिंग शामिल हैं। इसके अलावा, C3X के केबिन में 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ट्रॉपिकलाइज्ड ऑटोमैटिक AC (भारतीय गर्मी के लिए खास), रियर USB Type-C चार्जिंग पोर्ट, और 315 लीटर का बूट स्पेस भी दिया गया है, जो इसे रोज़मर्रा की जरूरतों और वीकेंड ट्रिप्स दोनों के लिए बेहद प्रैक्टिकल विकल्प बनाता है।