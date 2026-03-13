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कांग्रेस देश के प्रति ईमानदार नहीं, संकट के समय अफवाह फैला रही: PM मोदी

Edited By Updated: 13 Mar, 2026 09:38 PM

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि युद्ध...

नेशनल डेस्कः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कांग्रेस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह किसी भी स्थिति में देश के प्रति ईमानदार नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि युद्ध और वैश्विक संकटों के इस दौर में भी कांग्रेस अफवाहें फैलाने और गलत प्रचार करने में लगी हुई है।

नेहरू के भाषण का दिया उदाहरण

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भाषण का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को चाहिए कि वे लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नेहरू द्वारा दिए गए भाषणों को सुनें। पीएम मोदी के मुताबिक नेहरू ने एक बार लाल किले से कहा था कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरियाके बीच चल रही लड़ाई की वजह से भारत में महंगाई बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया भारत से काफी दूर हैं, लेकिन उस समय भी वैश्विक घटनाओं का असर भारत पर पड़ने की बात कही गई थी।

वैश्विक संकटों का असर पूरी दुनिया पर

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भी दुनिया कई बड़े वैश्विक संकटों से गुजर रही है और उनका असर हर देश पर पड़ता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया देख रही है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और युद्धों का असर देशों की अर्थव्यवस्था और महंगाई पर पड़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे समय में अफवाह फैलाने के बजाय देश के हित में काम करना ज्यादा जरूरी है।

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