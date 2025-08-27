'किसी ने भी सहारा नहीं दिया...', कर्ज से परेशान दंपति ने पहले 4 साल के बेटे को दिया जहर, फिर कमरे में जाकर...

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में आर्थिक तंगी और कर्ज से परेशान होकर एक कारोबारी दंपति ने अपने चार साल के बेटे को कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खिलाया। इसके बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

क्या कहती है पुलिस?

पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि थाना रोजा अंतर्गत एक कॉलोनी में रहने वाले हथकरघा कारोबारी सचिन ग्रोवर (30), उनकी पत्नी शिवानी (28) और चार साल के बेटे फतेह के शव घर में मिले हैं। दंपति ने अलग-अलग कमरों में पंखे से फांसी लगा ली, जबकि फतेह का शव दूसरे कमरे में मिला।



उन्होंने बताया कि प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि दंपति ने पहले अपने चार साल के बच्चे को कोई जहरीला पदार्थ खिलाया, जिसके बाद उन्होंने अलग-अलग कमरों में फांसी लगा ली। द्विवेदी ने बताया कि मृतक का परिवार मकान की दूसरी मंजिल पर रहता है, जबकि नीचे मृतक के परिजन रहते हैं। बुधवार सुबह जब परिजन ऊपर की मंजिल में गए, तब उन्हें घटना का पता चला। यह घटना मंगलवार रात की है।



सुसाइड नोट में लिखा- किसी ने भी सहारा नहीं दिया

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें मृतक ने लिखा है कि ‘‘वह बहुत परेशान है और उस पर बहुत कर्ज हो गया है। अलग-अलग लोगों से उसने कर्ज ले रखा है और उसकी आमदनी नहीं हो रही है। ऐसे में वह मानसिक रूप से काफी परेशान है। ऐसे बुरे वक्त में उसे किसी ने भी सहारा नहीं दिया है।'' सुसाइड नोट में लिखा है कि ‘‘मुझे परिजनों से कोई शिकायत नहीं है। सभी ने मेरा साथ दिया। हमारी कार और मकान आदि बेचकर कर्ज निपटा देना, ताकि कोई यह न कह पाए कि हमारा कर्ज बाकी रह गया।''



कल ही बेटा कह रहा था कि बैंक में 5 लाख जमा करने है- मां

मृतक सचिन ग्रोवर की मां ने बताया कि सचिन ने कल शाम ही उन्हें बताया था कि उसे पांच लाख रुपए बैंक में जमा करने हैं और तीन लाख रुपए का इंतजाम हो गया है। पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।